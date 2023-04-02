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Haberler Galeri EYT ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekli olursam maaşım ne kadar olur? 4A-4B-4C maaş hesaplama robotu e-Devlet, SGK ekranı!

EYT ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekli olursam maaşım ne kadar olur? 4A-4B-4C maaş hesaplama robotu e-Devlet, SGK ekranı!

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca kişi 1 Nisan itibarıyla emekli maaşı almaya hak kazandı. Emeklilik işlemlerini başarıyla tamamlayarak maaş almayı bekleyenler aynı zamanda da ne kadar emekli maaşı alacaklarını öğrenmeye çalışıyor. Peki ne kadar emekli maaşı alırım? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaş hesaplama robotu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 09:48
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EYT ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekli olursam maaşım ne kadar olur? 4A-4B-4C maaş hesaplama robotu e-Devlet, SGK ekranı!

Emekli maaşı ne kadar alırım sorusunun cevabı sıklıkla gündemdeki yerini alıyor. EYT ile birlikte emeklilik hayallerine kavuşanlar detayları araştırıyor. Prim, gün, yaş şartını tamamlayanlar işlemlerini tamamlayıp maaş beklemeye koyuldular. Peki emekli maaşı nasıl hesaplanır? 2023 emekli olursam ne kadar maaş alırım? İşte tüm merak edilenler...

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EYT ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekli olursam maaşım ne kadar olur? 4A-4B-4C maaş hesaplama robotu e-Devlet, SGK ekranı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL

Emeklilerde taban maaş 7.500 TL'ye çıkartıldı. Yeni taban maaşlar ağırlıklı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor.
Memur emeklilerinde en düşük maaş 7.500 TL'nin üzerinde olduğu için orada değişiklik beklenmiyor. Ancak 7.500 TL'nin altındaki tüm maaşlar sonraki ödeme döneminde, bu rakama tamamlanacak.

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EYT ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekli olursam maaşım ne kadar olur? 4A-4B-4C maaş hesaplama robotu e-Devlet, SGK ekranı!

MAAŞ ZAMMI EYT'LİYE DE YANSIDI

Yeni taban maaş artışları tüm emeklilerle birlikte yeni emekli olacak EYT'lileri de kapsayacak.

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EYT ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekli olursam maaşım ne kadar olur? 4A-4B-4C maaş hesaplama robotu e-Devlet, SGK ekranı!

EYT'lilerin maaşları hesaplanırken çıkan rakam 7.500 TL'nin altında kalırsa bu rakama tamamlanacak.

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EYT ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekli olursam maaşım ne kadar olur? 4A-4B-4C maaş hesaplama robotu e-Devlet, SGK ekranı!

Böylece EYT'lilerin de alacakları en düşük rakam 7.500 TL olacak.