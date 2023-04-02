EYT ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 emekli olursam maaşım ne kadar olur? 4A-4B-4C maaş hesaplama robotu e-Devlet, SGK ekranı!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7.500 TL

Emeklilerde taban maaş 7.500 TL'ye çıkartıldı. Yeni taban maaşlar ağırlıklı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiriyor.

Memur emeklilerinde en düşük maaş 7.500 TL'nin üzerinde olduğu için orada değişiklik beklenmiyor. Ancak 7.500 TL'nin altındaki tüm maaşlar sonraki ödeme döneminde, bu rakama tamamlanacak.