03 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri En az lise mezunu 2.529 kamu ve özel sektör şoför alımı! Başvuru şartları neler? İŞKUR ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU EKRANI

En az lise mezunu 2.529 kamu ve özel sektör şoför alımı! Başvuru şartları neler? İŞKUR ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU EKRANI

Şoför iş ilanları arama motorlarında sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamu ve özel kurumlar binlerce şoför istihdam etmek üzere ilanlarını yayımlıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre toplam istihdam edilmek üzere 2.529 şoför aranıyor. Peki başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? İşte İŞKUR şoför iş başvuru ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023 12:44
  • 1
  • 17
En az lise mezunu 2.529 kamu ve özel sektör şoför alımı! Başvuru şartları neler? İŞKUR ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU EKRANI -Kontenjan dağılımı...

İŞKUR üzerinden 2.529 şoför alımı gerçekleştirilecek. İş başvurusunda bulunmak isteyen adaylar detaylarını araştırmaya başladı. İŞKUR iş veren ile iş arayan arasındaki köprü görevini görmeye devam ediyor. Şoför olarak istihdam edilmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin başvuru ekranına ulaşmaya çalışıyor. Peki İŞKUR 2.529 şoför alımı başvuru şartları neler?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
En az lise mezunu 2.529 kamu ve özel sektör şoför alımı! Başvuru şartları neler? İŞKUR ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU EKRANI -Kontenjan dağılımı...

BAŞVURU NEREDEN NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden temizlik görevlisi alım ilanlarına başvuruda bulunabilmek için https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresine giriş yapın "Meslek" yazan kutucuğa "Şoför" yazın ve ara bseçeneğine tıklayın. Karşınıza çıkan ilanlara giriş yapın. Başvuru şartlarını taşımanız halinde "Başvur" butonuna tıklayın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

  • 3
  • 17
En az lise mezunu 2.529 kamu ve özel sektör şoför alımı! Başvuru şartları neler? İŞKUR ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU EKRANI -Kontenjan dağılımı...

İlk defa İŞKUR üzerinden başvuruda bulunanların ise İŞKUR kaydı oluşturmaları gerekiyor. İŞKUR kayıt bölümüne girerek özlük bilgilerinizi doldurun ve akabinde kaydederek giriş yapın.

İŞKUR 2.529 ŞOFÖR BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

  • 4
  • 17
En az lise mezunu 2.529 kamu ve özel sektör şoför alımı! Başvuru şartları neler? İŞKUR ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU EKRANI -Kontenjan dağılımı...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

*Lise veya dengi okuldan mezun olmak

*Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

  • 5
  • 17
En az lise mezunu 2.529 kamu ve özel sektör şoför alımı! Başvuru şartları neler? İŞKUR ŞOFÖR ALIMI BAŞVURU EKRANI -Kontenjan dağılımı...

*18 yaşından büyük olmak

*Erkek adaylar için askerlik zorunluluğu olmaması