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Haberler Galeri Beklenti anketi sonuçlandı! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?

Beklenti anketi sonuçlandı! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?

"Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşları etkileyecek enflasyon rakamları için TÜİK tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı oranlarıyla enflasyon yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olarak belirlenmişti. Gözler Mayıs ayında açıklanacak 5. enflasyon verisine çevrildi. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.05.2023 22:08
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Beklenti anketi sonuçlandı! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?

"Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur, emekli zammı ile kira artış oranında belirleyici olan enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 oldu. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenti anketi sonuçlandı! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı enflasyon verilerini her ayın 3'ünde açıklıyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının da 3 Haziran'da açıklanması bekleniyordu. Ancak 3 Haziran'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, enflasyon oranları 4 Haziran Pazartesi günü ilan edilecek.

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Beklenti anketi sonuçlandı! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,02 iken, bu anket döneminde yüzde 29,84 olmuştur.

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Beklenti anketi sonuçlandı! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,54 ve yüzde 17,74 olarak gerçekleşmiştir.

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Beklenti anketi sonuçlandı! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2023 yılı Mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 19,85 olasılıkla yüzde 20,00 – 25,99 aralığında, yüzde 13,85 olasılıkla yüzde 26,00 – 31,99 aralığında, yüzde 45,02 olasılıkla ise yüzde 32,00 – 37,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.