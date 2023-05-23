Beklenti anketi sonuçlandı! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?

"Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur, emekli zammı ile kira artış oranında belirleyici olan enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,77 iken, bu anket döneminde yüzde 37,17 oldu. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?