23 Mayıs 2023, Salı
Beklenti anketi sonuçlandı! Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?
"Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Birçok kalemde maaşları etkileyecek enflasyon rakamları için TÜİK tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı oranlarıyla enflasyon yıllık yüzde 43,68, aylık yüzde 2,39 olarak belirlenmişti. Gözler Mayıs ayında açıklanacak 5. enflasyon verisine çevrildi. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE Kira artış enflasyon oranları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 23.05.2023 22:08
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11