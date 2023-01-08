EYT'de 1 Şubat 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI! Paralar bu tarihten itibaren birikecek! ÇİFT MAAŞ + 3 ayrı dönem detayı...

Milyonlarca EYT'li, Meclis'ten geçecek olan yasal düzenlemeye odaklandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için detaylar belli olurken, bu ayın ilk Meclis toplantısında gündeme gelecek olan düzenlemenin 15 Ocak'a kadar çıkması ve 1 Şubat'ta da maaşların alınması bekleniyor. Öte yandan EYT kapsamında emekli olacakları sadece maaş değil değişik ödemeler de bekliyor olacak. Peki, EYT zamlı ücretler nasıl hesaplanacak? EYT'lileri maaş dışında hangi ödemeler bekliyor? İşte, EYT hakkında tüm merak edilenler...