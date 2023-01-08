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Haberler Galeri EYT'de 1 Şubat 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI! Paralar bu tarihten itibaren birikecek! ÇİFT MAAŞ + 3 ayrı dönem detayı...

EYT'de 1 Şubat 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI! Paralar bu tarihten itibaren birikecek! ÇİFT MAAŞ + 3 ayrı dönem detayı...

Milyonlarca EYT'li, Meclis'ten geçecek olan yasal düzenlemeye odaklandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için detaylar belli olurken, bu ayın ilk Meclis toplantısında gündeme gelecek olan düzenlemenin 15 Ocak'a kadar çıkması ve 1 Şubat'ta da maaşların alınması bekleniyor. Öte yandan EYT kapsamında emekli olacakları sadece maaş değil değişik ödemeler de bekliyor olacak. Peki, EYT zamlı ücretler nasıl hesaplanacak? EYT'lileri maaş dışında hangi ödemeler bekliyor? İşte, EYT hakkında tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.01.2023 10:05 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 10:49
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EYT’de 1 Şubat 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI! Paralar bu tarihten itibaren birikecek! ÇİFT MAAŞ + 3 ayrı dönem detayı...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasıyla birlikte milyonlarca vatandaşa emeklilik yolu açılmış oldu. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemenin 15 Ocak'a kadar çıkması öngörülüyor.Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın başvuru sonrasındaki ay başından itibaren emekli maaşları hesaplanmaya başlayacak. Hesaplanacak maaşlarda enflasyon büyüme hızı Aylık Bağlama Oranı ve yapılan zamlar da yer alacak. İşte, EYT hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de 1 Şubat 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI! Paralar bu tarihten itibaren birikecek! ÇİFT MAAŞ + 3 ayrı dönem detayı...

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın şartları netleşti. 4A kategorisinde SSK'lılar 5 bin gün prim, erkeklerde 25 ve kadınlarda 20 yıl çalışma süreleri şartını taşıyanlar yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Son bilgilere göre EYT'nin 15 Ocak'a kadar Meclis'ten çıkarak yasalaşması ve hak edenlerin ilk maaşlarını 1 Şubat'ta alması bekleniyor. Resmi gazetede yayımlandıktan sonra da başvuru süreci başlayacak.

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EYT’de 1 Şubat 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI! Paralar bu tarihten itibaren birikecek! ÇİFT MAAŞ + 3 ayrı dönem detayı...

Yaş sınırının olmaması EYT'lileri sevince boğarken şimdi emeklilik işlemleri için gün sayılıyor. Bu aşamada yoğunlukların önüne geçebilmek için başvuruların e-devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Başvurunun ardından yasa gereği ilk emekli maaşı ise bir sonraki ayın başından itibaren hesaplanıyor.

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EYT’de 1 Şubat 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI! Paralar bu tarihten itibaren birikecek! ÇİFT MAAŞ + 3 ayrı dönem detayı...

EYT'Lİ İLK MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?

Bu durumda Ocak ayı içinde yapılacak başvuru sonrasında maaş hesabı 1 Şubat tarihinden itibaren başlayacak ve EYT'linin parası bu tarihten itibaren birikecek.

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EYT’de 1 Şubat 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI! Paralar bu tarihten itibaren birikecek! ÇİFT MAAŞ + 3 ayrı dönem detayı...

EYT'LİNİN MAAŞLARI NASIL HESAPLANACAK?

EYT'li ya da mevcut yasaya göre emekli olan herkesin maaşı aynı formül üzerinden hesaplanıyor. Bu noktada ortaya atılan 'EYT'linin maaşı düşecek' sözleri gerçeği yansıtmıyor.