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Haberler Galeri 2023 ZAMLI evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? 9 OCAK evde bakım maaşı yatan iller listesi...

2023 ZAMLI evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? 9 OCAK evde bakım maaşı yatan iller listesi...

9 Ocak 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı, gündemdeki yerini aldı. Aile Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyaç duyan engelli, hasta, yaşlı bireylere ve ailelerine ödenen devlet desteği emekli ve memur zammı ile artış yaşadı.Bu bilgiler ışığında söz konusu maaşlara yapılan yüzde 30 zam oranı sonrası yeni evde bakım aylığı Ocak ayından itibaren hak sahiplerine zamlı olarak yatırılacak. Peki, 9 Ocak 2023 evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.01.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 09:38
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2023 ZAMLI evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? 9 OCAK evde bakım maaşı yatan iller listesi...

2023 ZAMLI Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak soruları emekli ve memur maaşlarına yapılan zam sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan bireylere ve onların bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım yardımı her ay düzenli olarak il bazında hesaplara yatırılıyor. Devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar, yüzde 30'luk emekli ve memur zam oranı sonrası ödemelerin ne kadar olacağını sorguluyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 ZAMLI evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? 9 OCAK evde bakım maaşı yatan iller listesi...

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu.

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu.

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2023 ZAMLI evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? 9 OCAK evde bakım maaşı yatan iller listesi...

2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu.

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken, memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammı yüzde 30 oranında uygulanacak.

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2023 ZAMLI evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? 9 OCAK evde bakım maaşı yatan iller listesi...

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ocay ayı ödemelerinin de 15 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.

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2023 ZAMLI evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? 9 OCAK evde bakım maaşı yatan iller listesi...

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.