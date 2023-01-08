2023 ZAMLI evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? 9 OCAK evde bakım maaşı yatan iller listesi...

2023 ZAMLI Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman yatacak soruları emekli ve memur maaşlarına yapılan zam sonrası arama motorlarında sorgulanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan bireylere ve onların bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım yardımı her ay düzenli olarak il bazında hesaplara yatırılıyor. Devlet desteğinden yararlanan vatandaşlar, yüzde 30'luk emekli ve memur zam oranı sonrası ödemelerin ne kadar olacağını sorguluyor. İşte, konuya dair merak edilenler...