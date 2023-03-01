EYT YÜKSEK MAAŞ HESABI 2023 | 4A, 4B, 4C’ye 5.811-12.389 TL MAAŞ + 2.200 TL ikramiye! Nisan’da cepler dolacak!
EYT yasası Meclis'ten geçti. Şartları sağlayan milyonlarca kişi emeklilik hazırlığına başladı. Yasa ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri ise ilk maaşların ne kadar olacağı. Milyonlarca vatandaş emeklilik maaşlarını hesaplamaya koyuldu. Peki EYT'linin maaşı nasıl artar? EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar...
Giriş Tarihi: 01.03.2023
16:22
EYT'li ne kadar maaş alacak sorusunun cevabı merak konusu oldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Meclis'ten geçti. Emeklilik hazırlığında olan vatandaşların mart ayında işlemlerini tamamlaması durumunda nisan itibarıyla maaş almaya başlayacaklar. Peki EYT'li ne kadar, kaç TL maaş alacak?
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MAAŞ HESABI NASIL OLACAK?
EYT başvurusu yaptıktan sonra emekliliği hak edenler için maaş hesabı bir sonraki ay başından itibaren başlayacak. Bu durumda Mart ayında başvuranlar için maaş hesaplaması 1 Nisan tarihinden itibaren başlatılacak.
Maaşlar kişilerin tüm kazançları dikkate alınarak Aylık Bağlama Oranları, büyüme hızı, enflasyon artışı gibi verilerle yapılacak. Son yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 5.500 TL'ye çıkartılmıştı.
Buna göre 5.500 TL'den düşük emekli maaşı olmayacak. EYT'lilere Nisan ayında Ramazan bayramı ikramiyesi de ödenecek.
EYT MAAŞI NE KADAR?
2023 yılında 2.2 milyon vatandaşın yararlanacağı EYT düzenlemesinin bütçeye toplam yükü 194.4 milyar TL olacak.