EYT YÜKSEK MAAŞ HESABI 2023 | 4A, 4B, 4C’ye 5.811-12.389 TL MAAŞ + 2.200 TL ikramiye! Nisan’da cepler dolacak!

EYT yasası Meclis'ten geçti. Şartları sağlayan milyonlarca kişi emeklilik hazırlığına başladı. Yasa ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri ise ilk maaşların ne kadar olacağı. Milyonlarca vatandaş emeklilik maaşlarını hesaplamaya koyuldu. Peki EYT'linin maaşı nasıl artar? EYT maaş hesaplaması nasıl yapılır? İşte konuya ilişkin detaylar...