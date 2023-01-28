EYT yasası için kritik gün! EYT ne zaman, saat kaçta Meclis'e sunulacak? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT yasası için geri sayım başladı. Mart ayında ilk emekli maaşlarını almaları beklenen EYT'liler, yasalaşma sürecini yakından takip ediyor. Pazartesi günü Meclis'e sunulacak EYT düzenlemesi sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve ardından başvurular başlayacak. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de EYT'nin Meclis süreci oldu. Peki, 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT Meclis'ten geçti mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.01.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 08:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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