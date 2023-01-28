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EYT yasası için kritik gün! EYT ne zaman, saat kaçta Meclis'e sunulacak? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT yasası için geri sayım başladı. Mart ayında ilk emekli maaşlarını almaları beklenen EYT'liler, yasalaşma sürecini yakından takip ediyor. Pazartesi günü Meclis'e sunulacak EYT düzenlemesi sonrasında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek ve ardından başvurular başlayacak. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de EYT'nin Meclis süreci oldu. Peki, 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT Meclis'ten geçti mi? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 28.01.2023 08:43
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EYT yasası için kritik gün! EYT ne zaman, saat kaçta Meclis’e sunulacak? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin ne zaman yasalaşacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Meclis'e sunulmasının ardından yasalaşacak olan EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkı elde edecek. EYT'de ilk emekli maaşlarının ise mart ayında ödenmesi planlanıyor. Peki, 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT Meclis'ten geçti mi? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT yasası için kritik gün! EYT ne zaman, saat kaçta Meclis’e sunulacak? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

EYT düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı. Teklif pazartesi günü Meclis Başkanlığına sunulacak.

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EYT yasası için kritik gün! EYT ne zaman, saat kaçta Meclis’e sunulacak? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Teklif önce Plan Bütçe Komisyonuna gelecek. Ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Meclis aşamasının ardından teklif yasalaşacak. Yasalaşma sürecinin şubat ayında tamamlanması bekleniyor.

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EYT yasası için kritik gün! EYT ne zaman, saat kaçta Meclis’e sunulacak? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT'LİYE GARANTİLİ TAZMİNAT

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, EYT'lilerin yüzde 80'inden fazlası bir işte çalışmaya devam ediyor. Bu yüzden onlar için kıdem tazminatı hakkı da doğacak. Bu tazminatları ise devlet ödeyecek. Peki nasıl? İşte cevabı...

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EYT yasası için kritik gün! EYT ne zaman, saat kaçta Meclis’e sunulacak? 2023 EYT yasası ne zaman çıkacak?

Emeklilik işlemleri yapabilmek için çalışanların çıkış belgesi alması gerekiyor. Bunun için de işyerlerine emeklilik için ayrılacaklarına dair bir dilekçe yazmaları gerekiyor. Bu çıkış belgesini alan her EYT'li eğer son işyerinde en az 1 yıldır çalışıyorsa kıdem tazminatını da kazanıyor. Bu yüzden EYT'den emekli olacak her çalışan sigortalıya tazminat ödenecek.