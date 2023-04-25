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EYT ve çalışanları ilgilendiriyor! Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar

Emekli ve memur zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar ve emekliler için maaş artışlarıyla ilgili hesaplar da yapılmaya başlandı. Kamu çalışanları toplu sözleşme beklerken, enflasyon zam oranlarında belirleyici olacak.

Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 09:06
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EYT ve çalışanları ilgilendiriyor! Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın geliri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Emekliler, işçiler, kamu çalışanları, özel sektör çalışanları ve EYT'den emekli olanlar için yılın ikinci artışı Temmuz ayında gerçekleşecek.

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EYT ve çalışanları ilgilendiriyor! Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar

Maaş artışında belirleyici olan enflasyon rakamları olacak. Enflasyon oranlarıyla ilgili gelen tahminler ve refah payı beklentileri zam oranları hakkında da ipucu veriyor. Emekli ve kamu çalışanları için yapılacak artışlar ile asgari ücretin yeniden belirlenmesi özel sektör çalışanlarının da gelirlerine yansımış olacak. Şimdi yeni maaş artışlarıyla ilgili gelişmelere kesimler özelinde bakalım…

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EYT ve çalışanları ilgilendiriyor! Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar

KAMU İŞÇİLERİ

Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. 1 Mayıs günü açıklanması beklenen yeni zam oranlarında kamu tarafının tekliflerini artırması ile aradaki makas da kapanıyor. İşçiler taban maaş için 15 bin lira isterken kamudan gelen teklif 12 bin liraya yükseltildi.

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EYT ve çalışanları ilgilendiriyor! Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar

Yine işçiler ilk 6 ay için yüzde 45 oranında zam beklentilerini açıkladı. Buna karşı kamudan yüzde 40 zam teklifi geldi. Görüşmelerin bu hafta netleşip 1 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.

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EYT ve çalışanları ilgilendiriyor! Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar

ASGARİ ÜCRETLİLER

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yıl yeniden ücret belirlenebileceği yönündeki açıklamaları sonrası gözler asgari ücrete çevrildi. Yılbaşında 8.506 TL net olarak açıklanan asgari ücret için haziran ayında yenide komisyonun toplanması bekleniyor.