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EYT ve çalışanları ilgilendiriyor! Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar
Emekli ve memur zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar ve emekliler için maaş artışlarıyla ilgili hesaplar da yapılmaya başlandı. Kamu çalışanları toplu sözleşme beklerken, enflasyon zam oranlarında belirleyici olacak.
Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:06Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 09:06