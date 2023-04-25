EYT ve çalışanları ilgilendiriyor! Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar

Emekli ve memur zammı için ipuçları gelmeye devam ediyor. Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte çalışanlar ve emekliler için maaş artışlarıyla ilgili hesaplar da yapılmaya başlandı. Kamu çalışanları toplu sözleşme beklerken, enflasyon zam oranlarında belirleyici olacak.

Giriş Tarihi: 25.04.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 09:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL