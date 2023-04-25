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Haberler Galeri EYT kısmi emeklilik prim - yıl- yaş tablosu netleşti! SSK - Bağ-Kur farkı kalkıyor! Kadınlar 50 - 51 - 52, erkekler 55 - 56 - 57 yaşında emekli...

EYT kısmi emeklilik prim - yıl- yaş tablosu netleşti! SSK - Bağ-Kur farkı kalkıyor! Kadınlar 50 - 51 - 52, erkekler 55 - 56 - 57 yaşında emekli...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasınına ardından emeklilik için yeni açıklamalar geliyor. Milyonlarca emeklilik hayaline kavuşurken, kapsam dışında yer alanlar detayları merak ediyor. Prim günü eksik olanlar ise tamamlamak için borçlanma formüllerini merak ediyor. SSK ile iş kanuna göre Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında olmalarına karşın primi yetmeyenler 15 yıl ve 3600 günü doldurmuşlarsa daha fazla çalışmadan emekli olabilecekler. Diğer yandan yeni emeklilik reformu ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim farkının kaldırılacağı yönünde sinyaller geldi. İşte, yeni emeklilik reformu için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:36
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EYT kısmi emeklilik prim - yıl- yaş tablosu netleşti! SSK - Bağ-Kur farkı kalkıyor! Kadınlar 50 - 51 - 52, erkekler 55 - 56 - 57 yaşında emekli...

Emekllikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden faydalanamayan vatandaşlar yeni emeklilik reformu için detayları merak ediyor. Kısmi emeklilik ve borçlanma yöntemiyle prim sayısını tamamlama seçenekler arasında yer alıyor. Bu süreçte belirli tarihler önem kazanıyor. 1999 öncesi ve sonrası işe girenler için farklı formüller bulunuyor. İşte kısmi emeklilik ve Bağ-Kur prim eşitlemesi için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT kısmi emeklilik prim - yıl- yaş tablosu netleşti! SSK - Bağ-Kur farkı kalkıyor! Kadınlar 50 - 51 - 52, erkekler 55 - 56 - 57 yaşında emekli...

Kısmı emeklilik dediğimiz 15 yıllık prim gün sayısını tamamlayanlar 1999 yılı öncesi kadınlar 50 erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Fakat 2014 yılının Mayıs ayından itibaren onlar da kademeli emeklilik sistemine dahil oldukları için kadınlar 58 yaşında erkekler 60 yaşında emekli olabiliyorlar.

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EYT kısmi emeklilik prim - yıl- yaş tablosu netleşti! SSK - Bağ-Kur farkı kalkıyor! Kadınlar 50 - 51 - 52, erkekler 55 - 56 - 57 yaşında emekli...

EYT yasası çıkarıldığında bu kısımlar eksik bırakılmıştı. Şimdi hükümet bununla ilgili adım attı, şimdi yürürlüğe getirecek. Birinci olarak kadınlarda 58 yaş sınırı 50'ye erkeklerde 55'e düşürüldüğü takdirde 3600 gün sayısını tamamlamışsa çalışan emekli olabilecek" ifadelerini kullandı.

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EYT kısmi emeklilik prim - yıl- yaş tablosu netleşti! SSK - Bağ-Kur farkı kalkıyor! Kadınlar 50 - 51 - 52, erkekler 55 - 56 - 57 yaşında emekli...

EYT'den yararlanamayan vatandaşların ne yapacağına da değinen Kaya, 'Hizmt tespit davası' ve 'Ödenmemiş prim' konusuna dikkat çekti.

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EYT kısmi emeklilik prim - yıl- yaş tablosu netleşti! SSK - Bağ-Kur farkı kalkıyor! Kadınlar 50 - 51 - 52, erkekler 55 - 56 - 57 yaşında emekli...

SGK ARŞİV KAYITLARINDAN TESPİT EDİLMESİ GEREKİYOR

EYT'yi kaçıran kişiler; günsüz girişleri var ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmışlar ise SGK'ya müraacat edebilecekler. Arşiv kayıtlarını inceleyen vatandaşların gününün olup olmadığını tespit ettirmeleri gerekiyor.