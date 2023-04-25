EYT kısmi emeklilik prim - yıl- yaş tablosu netleşti! SSK - Bağ-Kur farkı kalkıyor! Kadınlar 50 - 51 - 52, erkekler 55 - 56 - 57 yaşında emekli...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasınına ardından emeklilik için yeni açıklamalar geliyor. Milyonlarca emeklilik hayaline kavuşurken, kapsam dışında yer alanlar detayları merak ediyor. Prim günü eksik olanlar ise tamamlamak için borçlanma formüllerini merak ediyor. SSK ile iş kanuna göre Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında olmalarına karşın primi yetmeyenler 15 yıl ve 3600 günü doldurmuşlarsa daha fazla çalışmadan emekli olabilecekler. Diğer yandan yeni emeklilik reformu ile SSK ve Bağ-Kur arasındaki prim farkının kaldırılacağı yönünde sinyaller geldi. İşte, yeni emeklilik reformu için detaylar!