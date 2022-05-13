0,99 konut kredisi başladı mı? 2022 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak?

0,99 konut kredisi ne zaman başlayacak? Kamu bankaları tarafından düşük faizli konut kredisi kampanyası sunulacak. Başkan Erdoğan'ın ev alacaklara müjdeli haberi duyurmasının ardından gözler kampanyanın başlangıç tarihine çevrildi. 10 yıl vadeli 2 milyon TL değerine kadar olan konutlar için uygulanacak kredi ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, 0,99 konut kredisi başladı mı? 2022 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 13.05.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 17:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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