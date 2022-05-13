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Haberler Galeri 0,99 konut kredisi başladı mı? 2022 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak?

0,99 konut kredisi başladı mı? 2022 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak?

0,99 konut kredisi ne zaman başlayacak? Kamu bankaları tarafından düşük faizli konut kredisi kampanyası sunulacak. Başkan Erdoğan'ın ev alacaklara müjdeli haberi duyurmasının ardından gözler kampanyanın başlangıç tarihine çevrildi. 10 yıl vadeli 2 milyon TL değerine kadar olan konutlar için uygulanacak kredi ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. Peki, 0,99 konut kredisi başladı mı? 2022 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 17:17
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0,99 konut kredisi başladı mı? 2022 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak?

0,99 konut kredisi başladı mı? Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığıyla düşük faizli konut kredisi başlayacak. Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi duyuran Başkan Recep Tayyip Erdoğan, düşük faizli konut kredisinin 10 yıl vadeli 2 milyon TL değerine kadar olan konutlar için uygulanacağını bildirdi. Peki, 0,99 konut kredisi başladı mı? 2022 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...

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0,99 konut kredisi başladı mı? 2022 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak?

0.99 KONUT KREDİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

0,89 ve 0,99 konut kredisi henüz başlamadı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından kısa süre içerisinde düşük faizli konut kredisi kampanyasının başlatılması bekleniyor. Krediye başvuruların başlayacağı tarih duyurulduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

100 bin liradan 2 milyon liraya kadar çekilecek kredilerde hesaplama şu şekilde:

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0,99 konut kredisi başladı mı? 2022 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak?

Kredi tutarı: 100.000 TL
Aylık taksit: 1.427
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 13,09
Toplam geri ödeme (TL): 203.400

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0,99 konut kredisi başladı mı? 2022 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak?

Kredi tutarı: 200.000 TL
Aylık taksit: 2.855
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.89
Toplam geri ödeme (TL): 342.600 TL

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0,99 konut kredisi başladı mı? 2022 Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank düşük faizli yeni konut kredisi ne zaman başlayacak?

Kredi tutarı: 300.000 TL
Aylık taksit: 4.283
Vade (Ay): 120
Kredi faizi: 0,99
Yıllık maliyet: 12.82
Toplam geri ödeme (TL): 513.960