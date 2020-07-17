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EYT torba yasası çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi var mı?

EYT torba yasası çıktı mı? Milyonlarca vatandaşın gözü Emeklilikte Yaşa Takılanlar torba yasası konusunda son dakika gelişmelerine çevrilmiş durumda. Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar için düzenleme olup olmadığının sorulması üzerine, ""Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." şeklinde cevap verdi. EYT torba yasası çıktı mı? Sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, EYT torba yasası çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 16:37
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EYT torba yasas�� çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi var mı?

EYT torba yasası çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir kamuoyunu meşgul eden EYT konusunda son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenlemenin söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine, "Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." şeklinde yanıt verdi. İşte, detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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EYT torba yasası çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi var mı?

EYT SON DURUM NE?

Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." şeklinde yanıt verdi.

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EYT torba yasası çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi var mı?

Gelinim kuaför Bağkur'lu senelerdir ödüyor. Şimdi dükkân kapandı para gelmiyor, devletten oda maaş alabilir mi ne yapabilir?

Küçük ölçekli işletme sahipleri için ne yazık ki şimdilik bir düzenleme bulunmuyor. 2021 Yılına ertelenen Ahilik Sandığı yürürlükte olsaydı dükkanı kapanmış ya da iflas etmiş olan işletmeler de işsizlik ödeneği alabilecekti. Mevcut durumda Hazine ve Maliye Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalara göre sadece kredi desteği sunulmaktadır.

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EYT torba yasası çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi var mı?

Merhaba, ben Mehmet, 03.07.1970 doğumluyum. 11 aydır iş bulamıyorum. 6000 iş günüm var ve evime zor zahmet bakabiliyorum. 1 Kızım var okula giden, onun masraflarını bile karşılayamaz oldum. Bize de bu haklardan bir şeyler çıkar mı?

Merhaba, Meclis komisyonundan yeni geçen Torba Yasaya göre işsiz kişilere günlük 39,24 TL ücret ödenecektir. Ayrıca koruma kalkanı paketi kapsamında birçok yardım kampanyası da başlatılmıştır. Bağlı bulunduğunuz il ve ilçelerdeki Belediye veya Kaymakamlıklarını ziyaret ederek Sosyal Yardım müracaatında bulunabilirsiniz. Dar gelirli ailelere her Belediye tarafından ayrıca ek yardım sağlanmaktadır.

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EYT torba yasası çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi var mı?

Eşimim iş göremezlik raporu 27.03.2020 bitti, doktora gittik 2 ay rapor verdi sağlık kuruluna gittik raporu almadı. Genelgeye göre otomatik sistem raporlu yapıyor geçerli dedi. Sistemde görünür mü rapor parası zamanında yatar mı?

Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların 1 Mart ve sonrasında dolan reçete ve raporları ikinci bir duyuruya kadar otomatik olarak uzatılmıştır. Çıkan Genelgeye göre herhangi bir işlem yapmanıza lüzum yoktur, yine rapor ödemelerinizi her ayın 8'i ila 14'ü arası alabileceksiniz.