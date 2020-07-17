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EYT torba yasası çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi var mı?
EYT torba yasası çıktı mı? Milyonlarca vatandaşın gözü Emeklilikte Yaşa Takılanlar torba yasası konusunda son dakika gelişmelerine çevrilmiş durumda. Bakan Selçuk, emeklilikte yaşa takılanlar için düzenleme olup olmadığının sorulması üzerine, ""Cumhurbaşkanımız da açıkladı, gündemimizde yok şu anda. Çocuklarımızın geleceği için gündemimizde yok esasında." şeklinde cevap verdi. EYT torba yasası çıktı mı? Sorusunun cevabı araştırılmaya başladı. Peki, EYT torba yasası çıktı mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika gelişmesi var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 17.07.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 16:37
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