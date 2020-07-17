2. el araba alacaklar dikkat! 60 bin TL ikinci el araba modelleri ve fiyatları! ÖTV indirimi gelecek mi?

2. el araba alacaklar fiyatların neden artış gösterdiğini merak ediyor. Araba fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ÖTV indirimi yeniden gündeme geliyor. Düşük model araba fiyatlarının uygun olması nedeniyle talep artışı gözlemleniyor. İkinci el araba modelleri ve fiyatları belli oldu mu? ÖTV indirimi gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2. el araba modelleri ve fiyatları...