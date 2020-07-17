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Haberler Galeri 2. el araba alacaklar dikkat! 60 bin TL ikinci el araba modelleri ve fiyatları! ÖTV indirimi gelecek mi?

2. el araba alacaklar dikkat! 60 bin TL ikinci el araba modelleri ve fiyatları! ÖTV indirimi gelecek mi?

İkinci el araba fiyatlarının artış göstermesi nedeniyle ÖTV indiriminin ne zaman geleceği merak konusu oldu. Pandemi sürecinde bankaların taşıt kredi faizlerinde yaptığı indirimler sonrası 2. el araba piyasasının tekrardan canlanması bekleniyor. İkinci el araba piyasasının sürekli artış göstermesi sonrasında ucuz araba modelleri ilgi görüyor. Peki, 60 bin TL ikinci el araba modelleri ve fiyatları! ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba alacaklar dikkat...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 17:26
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2. el araba alacaklar dikkat! 60 bin TL ikinci el araba modelleri ve fiyatları! ÖTV indirimi gelecek mi?

2. el araba alacaklar fiyatların neden artış gösterdiğini merak ediyor. Araba fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle ÖTV indirimi yeniden gündeme geliyor. Düşük model araba fiyatlarının uygun olması nedeniyle talep artışı gözlemleniyor. İkinci el araba modelleri ve fiyatları belli oldu mu? ÖTV indirimi gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 2. el araba modelleri ve fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. el araba alacaklar dikkat! 60 bin TL ikinci el araba modelleri ve fiyatları! ÖTV indirimi gelecek mi?

2016 model Citroen C Clysee

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2. el araba alacaklar dikkat! 60 bin TL ikinci el araba modelleri ve fiyatları! ÖTV indirimi gelecek mi?

2013 model Nissan Note

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2. el araba alacaklar dikkat! 60 bin TL ikinci el araba modelleri ve fiyatları! ÖTV indirimi gelecek mi?

2007 Volkswagen Polo20

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2. el araba alacaklar dikkat! 60 bin TL ikinci el araba modelleri ve fiyatları! ÖTV indirimi gelecek mi?

2012 model Chevrolet Cruze