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2. el araba alacaklar dikkat! 60 bin TL ikinci el araba modelleri ve fiyatları! ÖTV indirimi gelecek mi?
İkinci el araba fiyatlarının artış göstermesi nedeniyle ÖTV indiriminin ne zaman geleceği merak konusu oldu. Pandemi sürecinde bankaların taşıt kredi faizlerinde yaptığı indirimler sonrası 2. el araba piyasasının tekrardan canlanması bekleniyor. İkinci el araba piyasasının sürekli artış göstermesi sonrasında ucuz araba modelleri ilgi görüyor. Peki, 60 bin TL ikinci el araba modelleri ve fiyatları! ÖTV indirimi gelecek mi? 2. el araba alacaklar dikkat...
Giriş Tarihi: 17.07.2020 17:11 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 17:26
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