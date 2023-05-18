18 Mayıs 2023, Perşembe
EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...
"EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce EYT'li emeklilik için başvuruda bulundu. Ancak beklentiler henüz bitmedi. 1998 öncesinde staj sigortası olanlar EYT'den yararlanmak isteyenler staj sigortası için atılacak yeni adımları yakından takip ediyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...
Giriş Tarihi: 18.05.2023 16:20
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