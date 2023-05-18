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EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...

"EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yüz binlerce EYT'li emeklilik için başvuruda bulundu. Ancak beklentiler henüz bitmedi. 1998 öncesinde staj sigortası olanlar EYT'den yararlanmak isteyenler staj sigortası için atılacak yeni adımları yakından takip ediyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023 16:20
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EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...

"EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından yüz binlerce EYT'li erken emeklilik için başvuruda bulundu. Konu hakkında gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...

EYT STAJ BAŞLANGIÇ SAYILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili yaptığı açıklamada " Staj mağdurları diye bir kavram doğru değil. Sağlık sigortası kamunun verdiği bir şey. Kamu staj yapana 'orada başına bir şey gelebilir, onun için ben sigorta ediyorum'.

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EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...

Bu bir eğitim süreci, dolayısıyla orada mağduriyet söz konusu değil. Sosyal güvenlik sistemine kaydolmayı iş akdiyle gerçekleşen bir olayla başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

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EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...

EYT'de stajın başlangıç sayılmasına veya geriye dönük staj borçlanmasına ilişkin bir karar bulunmuyor.

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EYT staj ve çıraklık sigortası sayılacak mı? EYT 5000 prim günüyle emekli olmak mümkün mü? Kadın - erkek...

EYT'TE TOPLAM BAŞVURUSU SAYISI 1 MİLYON 700 BİN OLDU

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile beraber 2 milyon 250 bin kişi emekli olma hakkı elde etmişti.