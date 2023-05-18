1.8 milyon kişi içinden bunlar EYT'li sayılmayacak! 1 TL dahi kaldıysa maaşlar yatmayacak! SSK, BAĞKUR'lu Mayıs bitmeden kontrol edin!

EYT düzenlemesiyle birlikte 1.8 milyon kişi emekli olabilmek için başvuruda bulundu. 1.2 milyon kişiye emekli aylığı bağlanırken, 450 bin kişi prim eksiğini tamamlayıp emekli oldu. Ay sonuna kadar geri kalan herkesin emekli aylığının bağlanması beklerken dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. 1 TL dahi kaldıysa maaşlar yatmayacak. SSK, Bağ-Kur'lu Mayıs bitmeden...