18 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1.8 milyon kişi içinden bunlar EYT'li sayılmayacak! 1 TL dahi kaldıysa maaşlar yatmayacak! SSK, BAĞKUR'lu Mayıs bitmeden kontrol edin!

1.8 milyon kişi içinden bunlar EYT'li sayılmayacak! 1 TL dahi kaldıysa maaşlar yatmayacak! SSK, BAĞKUR'lu Mayıs bitmeden kontrol edin!

EYT düzenlemesiyle birlikte 1.8 milyon kişi emekli olabilmek için başvuruda bulundu. 1.2 milyon kişiye emekli aylığı bağlanırken, 450 bin kişi prim eksiğini tamamlayıp emekli oldu. Ay sonuna kadar geri kalan herkesin emekli aylığının bağlanması beklerken dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. 1 TL dahi kaldıysa maaşlar yatmayacak. SSK, Bağ-Kur'lu Mayıs bitmeden...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023 17:03 Güncelleme Tarihi: 18.05.2023 21:00
  • 1
  • 19
1.8 milyon kişi içinden bunlar EYT’li sayılmayacak! 1 TL dahi kaldıysa maaşlar yatmayacak! SSK, BAĞKUR’lu Mayıs bitmeden kontrol edin!

1 TL dahi kaldıysa bu kişiler EYT'den yararlanmayacak. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesine başvuran 1.8 milyon kişiden 1.2 milyonu emekli aylığı almaya başladı. Başvuru yapıp da şartları sağlayanların tamamının bu ay sonuna kadar işlemlerinin sonuçlandırılması planlanıyor. Ancak maaşlar yatmayabilir. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü bulunanlar EYT'li sayılmayacak. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
1.8 milyon kişi içinden bunlar EYT’li sayılmayacak! 1 TL dahi kaldıysa maaşlar yatmayacak! SSK, BAĞKUR’lu Mayıs bitmeden kontrol edin! GSS borcu...

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart itibariyle başvuruda bulunan 1.2 milyon vatandaşın emekli aylığı bağlandı. Başvuru sayısı ise 1.8 milyonu geçti, 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı.

  • 3
  • 19
1.8 milyon kişi içinden bunlar EYT’li sayılmayacak! 1 TL dahi kaldıysa maaşlar yatmayacak! SSK, BAĞKUR’lu Mayıs bitmeden kontrol edin! GSS borcu...

EYT başvurusunda bulunup şartları sağlayanların tamamının bu ay sonuna kadar işlemlerinin sonuçlandırılması planlanıyor.

  • 4
  • 19
1.8 milyon kişi içinden bunlar EYT’li sayılmayacak! 1 TL dahi kaldıysa maaşlar yatmayacak! SSK, BAĞKUR’lu Mayıs bitmeden kontrol edin! GSS borcu...

Ancak EYT başvurusunda bulunup da emekli aylığı henüz bağlanmayanların e-Devlet veya çağrı merkezi üzerinden bunun nedenini sorgulamasında da fayda bulunuyor. Geçmiş yıllardan kalan 1 liralık borç ya da eksik prim günü bulunuyorsa başvuru yapıldığı halde emekli aylığı bağlanmıyor.

  • 5
  • 19
1.8 milyon kişi içinden bunlar EYT’li sayılmayacak! 1 TL dahi kaldıysa maaşlar yatmayacak! SSK, BAĞKUR’lu Mayıs bitmeden kontrol edin! GSS borcu...

EYT ile emekliliğe hak kazananların 1 milyon 665 bini SSK'lı, 88 bin 650'si Bağ- Kur'lu, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Başvuru ve aylık bağlanmada SSK'lıların sayısı daha fazla. İkinci sırada Bağ-Kur'lular yer alıyor.