Emekli, asgari ücretli ve memur maaş takvimi netleşti! Üçlü artış yaşanacak! O tarihe dikkat! 10.000, 15.000, 20.000 TL için kademeli...

Emekli, memur ve asgari ücretlinin maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. Seçim sonrası şekillenen yeni Meclis'in mesaisi hızlı başlayacak. Gündeme gelecek yeni düzenlemeler ile milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşlarında artış yaşanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği seyyanen artışlar ve refah payı da maaşlara eklenecek. Böylelikle Temmuz maaş zammı yeniden şekillenecek. Milyonlarca kişi maaşlara yapılacak zam takvimini merak ediyor. İşte, emekli, memur ve asgari ücretlinin maaş takvimi...