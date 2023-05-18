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Haberler Galeri Emekli, asgari ücretli ve memur maaş takvimi netleşti! Üçlü artış yaşanacak! O tarihe dikkat! 10.000, 15.000, 20.000 TL için kademeli...

Emekli, asgari ücretli ve memur maaş takvimi netleşti! Üçlü artış yaşanacak! O tarihe dikkat! 10.000, 15.000, 20.000 TL için kademeli...

Emekli, memur ve asgari ücretlinin maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. Seçim sonrası şekillenen yeni Meclis'in mesaisi hızlı başlayacak. Gündeme gelecek yeni düzenlemeler ile milyonlarca çalışan ve emeklinin maaşlarında artış yaşanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği seyyanen artışlar ve refah payı da maaşlara eklenecek. Böylelikle Temmuz maaş zammı yeniden şekillenecek. Milyonlarca kişi maaşlara yapılacak zam takvimini merak ediyor. İşte, emekli, memur ve asgari ücretlinin maaş takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.05.2023 13:30
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Emekli, asgari ücretli ve memur maaş takvimi netleşti! Üçlü artış yaşanacak! O tarihe dikkat! 10.000, 15.000, 20.000 TL için kademeli...

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA... Emekli, memur ve asgari ücretli Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranını merak ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği seyyanen artışlar ve refah payı da maaşlara eklenecek. Mayıs ve Haziran ayında gelecek enflasyon verileri sonrasında yeni maaşlar belli olacak. İşte, emekli, memur ve asgari ücretli için maaş takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli, asgari ücretli ve memur maaş takvimi netleşti! Üçlü artış yaşanacak! O tarihe dikkat! 10.000, 15.000, 20.000 TL için kademeli...

AK Parti'nin seçim beyannamesinde olan yeni düzenlemeler ile Temmuz ve Ağustos'ta yapılacak maaş artışları peş peşe gerçekleştirilecek. Yapılacak yasal düzenlemelerle milyonlarca vatandaşa yeni haklar gelirken tüm ücretlerde de artış yaşanacak.

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Emekli, asgari ücretli ve memur maaş takvimi netleşti! Üçlü artış yaşanacak! O tarihe dikkat! 10.000, 15.000, 20.000 TL için kademeli...

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNE ÜÇLÜ ARTIŞ

Yapılacak ilk düzenlemelerden birisi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşı ile ilgili olacek. Seçimlerden önce gündeme gelen ve 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için gerçekleşecek seyyanen artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

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Emekli, asgari ücretli ve memur maaş takvimi netleşti! Üçlü artış yaşanacak! O tarihe dikkat! 10.000, 15.000, 20.000 TL için kademeli...

Burada 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlardan başlamak üzere 10.000-15.000 TL arası, 15.000-20.000 TL arası ve 20.000 TL'nin üzerinde maaş alanlar olmak üzere değişik kesimlere farklı artışlar yapılacak.

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Emekli, asgari ücretli ve memur maaş takvimi netleşti! Üçlü artış yaşanacak! O tarihe dikkat! 10.000, 15.000, 20.000 TL için kademeli...

Buradaki artış oranlarının yüzde 30 ile yüzde 50 arasında olması bekleniyor. Böylece taban maaş artışından sonra diğer emekliler için de seyyanen bir zam yapılmış olacak.