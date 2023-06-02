Emekli, memur ve işçinin yüzü gülecek! Kazançlar daha da artacak! İşte ezber bozan rakamlar

Son dakika haberi | Emekli, memur ve işçinin milli gelir pastasından aldığı pay büyüyecek. Buna göre yeni dönemde asgari ücret, emekli zammı, memur zammı ve sosyal harcamalar ile bu oran daha da artacak. Büyüme verilerinin gelmesinin ardından bir kesimin söylediği "AK Parti'nin büyüme modeli çöktü", "gelir adaletsizliği" gibi lafların altının dolu olmadığı bir kez daha ortaya çıkarken, Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör bu konuyu köşesinde ele aldı.