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Haberler Galeri Emekli, memur ve işçinin yüzü gülecek! Kazançlar daha da artacak! İşte ezber bozan rakamlar

Emekli, memur ve işçinin yüzü gülecek! Kazançlar daha da artacak! İşte ezber bozan rakamlar

Son dakika haberi | Emekli, memur ve işçinin milli gelir pastasından aldığı pay büyüyecek. Buna göre yeni dönemde asgari ücret, emekli zammı, memur zammı ve sosyal harcamalar ile bu oran daha da artacak. Büyüme verilerinin gelmesinin ardından bir kesimin söylediği "AK Parti'nin büyüme modeli çöktü", "gelir adaletsizliği" gibi lafların altının dolu olmadığı bir kez daha ortaya çıkarken, Sabah Gazetesi yazarlarından Dilek Güngör bu konuyu köşesinde ele aldı.

Giriş Tarihi: 02.06.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 11:27
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Emekli, memur ve işçinin yüzü gülecek! Kazançlar daha da artacak! İşte ezber bozan rakamlar

Son dakika haberi... Milyonların gelirini artıracak asgari ücret, emekli ve memur maaşları düzenlemeleri başta olmak üzere yapılacak düzenlemeler sabit gelirlilerin milli gelirden aldığı payı büyütecek. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör son açıklanan ve OECD'de ilk 3'e giren Türkiye ekonomisi büyüme rakamlarını mercek altına aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli, memur ve işçinin yüzü gülecek! Kazançlar daha da artacak! İşte ezber bozan rakamlar

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör yazdı:
Önceki gün ilk çeyrek büyüme verileri açıklandı. Türkiye depreme, Avrupa'daki resesyona, seçime rağmen ilk çeyrekte yüzde 4 büyüyerek yine OECD içinde ilk üçe girdi. Farkındaysanız, bu kez her büyüme rakamı açıklandıktan sonra bir kesimin ısrarla söylediği 'yoksullaştıran büyüme', 'AK Parti'nin büyüme modeli çöktü', 'gelir adaletsizliği' lafları pek duyulmadı.
Niye?

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Emekli, memur ve işçinin yüzü gülecek! Kazançlar daha da artacak! İşte ezber bozan rakamlar

Çünkü, açıklanan verilerde bir bölüm var. Büyümeden kimin faydalandığını anlatan...
Dikkatle incelenmeye değer...

İşgücü ödemelerinin payına bakıldığında, yüksek enflasyona rağmen emek ve sermayenin gelirden aldığı payın neredeyse eşitlenmiş olduğu görülüyor. Bu iki veri de ilk çeyrekte yüzde 38'e çıkmış durumda... Yani, ülkede elde edilen her 100 liralık gelirin 38 TL'si emekçilere, 38 TL'si şirketlere gitmiş... Geçmişte işçinin milli gelirden aldığı pay erirken, şirketlerinki artıyordu.

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Emekli, memur ve işçinin yüzü gülecek! Kazançlar daha da artacak! İşte ezber bozan rakamlar

Ücretliler refah kaybına uğruyordu. Bu da gelir adaletsizliği uçurumunu büyütüyordu.
Herkes geçen yıl son çeyrekte yüzde 25'e gerileyen emeğin payının yüzde 38'e nasıl çıktığını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işgücü ödemelerinin bir önceki çeyreğe göre yüzde 126 artarak yüzde 38'i geçmesini EYT'lilere verilen kıdem ve ihbar ödemelerine bağlamış... Fakat, bu oranı çıkarsanız dahi rakam yüzde 33.5 civarına geliyor.

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Emekli, memur ve işçinin yüzü gülecek! Kazançlar daha da artacak! İşte ezber bozan rakamlar

Belli ki, hükümetin asgari ücret, kamu işçilerine yaptığı zamlar özel şirketlerde de etkisini gösterince sabit gelirli kesimin refahtan aldığı pay artmış...