Deprem bölgesinde işten çıkarmalar yasaklandı! Ayrıntılar netleşmeye başladı | İşyeri kapanan sigortalıya aylık 4 bin TL

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle Olağanüstü Hal ilan edilen illerde istihdamın korunması için seferberlikle birlikte ikinci bir sosyal hamle daha geldi. Salgınla mücadele döneminde olduğu gibi OHAL süresince de işten çıkarma yasağı, nakdi ücret ve kısa çalışma destekleri uygulanacak. İşyeri kapanan sigortalıya bu süre boyunca ayda 4 bin lira ödenecek.

Sabah Giriş Tarihi: 23.02.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 07:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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