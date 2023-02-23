HaberlerGaleriDeprem bölgesinde işten çıkarmalar yasaklandı! Ayrıntılar netleşmeye başladı | İşyeri kapanan sigortalıya aylık 4 bin TL
Deprem bölgesinde işten çıkarmalar yasaklandı! Ayrıntılar netleşmeye başladı | İşyeri kapanan sigortalıya aylık 4 bin TL
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle Olağanüstü Hal ilan edilen illerde istihdamın korunması için seferberlikle birlikte ikinci bir sosyal hamle daha geldi. Salgınla mücadele döneminde olduğu gibi OHAL süresince de işten çıkarma yasağı, nakdi ücret ve kısa çalışma destekleri uygulanacak. İşyeri kapanan sigortalıya bu süre boyunca ayda 4 bin lira ödenecek.