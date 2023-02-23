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Deprem bölgesinde işten çıkarmalar yasaklandı! Ayrıntılar netleşmeye başladı | İşyeri kapanan sigortalıya aylık 4 bin TL

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle Olağanüstü Hal ilan edilen illerde istihdamın korunması için seferberlikle birlikte ikinci bir sosyal hamle daha geldi. Salgınla mücadele döneminde olduğu gibi OHAL süresince de işten çıkarma yasağı, nakdi ücret ve kısa çalışma destekleri uygulanacak. İşyeri kapanan sigortalıya bu süre boyunca ayda 4 bin lira ödenecek.

Sabah
Giriş Tarihi: 23.02.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023 07:01
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Deprem bölgesinde işten çıkarmalar yasaklandı! Ayrıntılar netleşmeye başladı | İşyeri kapanan sigortalıya aylık 4 bin TL

Salgınla mücadele döneminde olduğu gibi OHAL süresince de "işten çıkarma yasağı, nakdi ücret desteği ve kısa çalışma" destekleri uygulanacak.

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Deprem bölgesinde işten çıkarmalar yasaklandı! Ayrıntılar netleşmeye başladı | İşyeri kapanan sigortalıya aylık 4 bin TL

Depremde işyeri kapanan sigortalıya bu süre boyunca 4 bin 3 lira (günlük 133.44 lira) ödenecek. Bu sürede her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında feshedilemeyecek.

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Deprem bölgesinde işten çıkarmalar yasaklandı! Ayrıntılar netleşmeye başladı | İşyeri kapanan sigortalıya aylık 4 bin TL

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILABİLECEK

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Olağanüstü Hal kapsamında çalışma ve sosyal güvenlik alanında yeni tedbirler devreye alındı.

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Deprem bölgesinde işten çıkarmalar yasaklandı! Ayrıntılar netleşmeye başladı | İşyeri kapanan sigortalıya aylık 4 bin TL

OHAL süresince depremlerin etkilerinden kaynaklı bölgesel kriz gerekçesiyle işverenler Türkiye İş Kurumu'na kısa çalışma ödeneği başvuru yapabilecekler. Karara göre, deprem felaketinin ardından OHAL kapsamındaki illerde afet nedeniyle yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olduğu belgelenen işyerlerinde kısa çalışma uygulaması başlayacak.

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Deprem bölgesinde işten çıkarmalar yasaklandı! Ayrıntılar netleşmeye başladı | İşyeri kapanan sigortalıya aylık 4 bin TL

Hasar durumunu belgeleyen işverenlerin başvurusu doğrultusunda kısa çalışma ödeneği verilecek. Kısa çalışma ödeneği 3 aya kadar sürecek. Bu süre ihtiyaca göre Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilecek.