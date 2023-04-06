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EYT staj sigortasında torba yasa çemberi! O tarih işaret edildi: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından kapsam dışında kalanlar süreci yakından takip ediyor. Emeklilik sisteminde yenilikler peş peşe geldi. Başvuruları onaylanan 2 milyonu aşkın EYT'li ilk maaş ve ikramiyelerini alacak. Bağkur'luların prim eşitliği masaya gelirken, staj ve çıraklık sigortaları için atılacak yeni adımlar yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, EYT staj sigortası sayılacak mı? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte açıklamanın detayları!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 12:03
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EYT staj sigortasında torba yasa çemberi! O tarih işaret edildi: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından gözler staj sigortası ve çıraklık için gelecek açıklamalara çevrildi. Hal böyle olunca,"Staj sigortası başlancıç sayılacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Konu hakkında AK Parti'den açıklama geldi. İşte, staj sigortası için son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT staj sigortasında torba yasa çemberi! O tarih işaret edildi: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

EYT STAJ ÇIRAKLIK MAĞDURİYETİNDE SON PERDE

EYT staj çıraklık mağduriyetinde artık kritik eşik. Gözler torba yasaya çevrildi.

Emeklilik sistemine dahil olmak isteyen EYT staj ve çıraklık sigortası çağrıları AK Parti'yi de harekete geçirdi.

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EYT staj sigortasında torba yasa çemberi! O tarih işaret edildi: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

Bir televizyon programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "hiç kimsenin endişesi olmasın" diyerek umutları yeşertti.

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EYT staj sigortasında torba yasa çemberi! O tarih işaret edildi: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

Akbaşoğlu'nun konuşmalarından öne çıkanlar;

"Staj mağduru arkadaşlar da dernek olarak geldiler. Biz de staj süresinin başlangıç olmasını talep ediyoruz dediler. Biz mağduruz dediler kendilerince.

Tabii olduğunuz bir hukuki düzenlemeyle ilgili farklı şart getirilmesi mağduriyet oluşturuyor mu, oluşturmuyor mu buna bakmak gerekir.

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EYT staj sigortasında torba yasa çemberi! O tarih işaret edildi: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

Dolayısıyla burada biz Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kendi tabii oldukları sigortalılık süresini ve prim gün sayısını dolduran herkesin, 8 Eylül 1999'dan önceye borçlanma yoluyla askerlik veya doğum borçlanması gibi taşıyabilen herkesin yaşına bakılmaksızın emekli olabileceği düzenlemesini yaparak hayata geçirdik.