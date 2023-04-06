06 Nisan 2023, Perşembe
EYT staj sigortasında torba yasa çemberi! O tarih işaret edildi: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...
EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından kapsam dışında kalanlar süreci yakından takip ediyor. Emeklilik sisteminde yenilikler peş peşe geldi. Başvuruları onaylanan 2 milyonu aşkın EYT'li ilk maaş ve ikramiyelerini alacak. Bağkur'luların prim eşitliği masaya gelirken, staj ve çıraklık sigortaları için atılacak yeni adımlar yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, EYT staj sigortası sayılacak mı? Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? İşte açıklamanın detayları!
Giriş Tarihi: 06.04.2023 12:03 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 12:03
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