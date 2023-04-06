EYT staj sigortasında torba yasa çemberi! O tarih işaret edildi: Staj sigortası başlangıç sayılacak mı? 2000 öncesi...

Dolayısıyla burada biz Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili kendi tabii oldukları sigortalılık süresini ve prim gün sayısını dolduran herkesin, 8 Eylül 1999'dan önceye borçlanma yoluyla askerlik veya doğum borçlanması gibi taşıyabilen herkesin yaşına bakılmaksızın emekli olabileceği düzenlemesini yaparak hayata geçirdik.