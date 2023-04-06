EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI DEĞİŞTİ! Prim eşitliğiyle sigortayı 5 yıl geri çekecek! Kısmi emeklilikte 4500 günle emeklilik! 900 günlük avantaj...

EYT düzenlemesinin Meclis'te onaylanarak yasalaşmasının ardından yeni gelişmeler devam ediyor. Bağkur düzenlemesi için çalışmalar yakından takip ediliyor. Başka küçük esnaf olmak üzere milyonların gözü gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Düzenlemenin devreye alınması halinde, SSK ile eşitlenirse emeklilikte 1800, kısmi emeklilikte 900 günlük fark bitmiş olacak. Bu yapılacak düzenlemeyle Bağkur'luların prim gün şartı 7200'e çekilecek. Bu durumda emeklilik için 5 yıllık bir avantaj sağlanmış olacak. Peki, Bağkur prim şartları düşecek mi? SSK - Bağkur primleri eşitleniyor mu? İşte, Bağkur prim eşitlenmesiyle ilgili detaylar!