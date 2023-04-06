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Haberler Galeri EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI DEĞİŞTİ! Prim eşitliğiyle sigortayı 5 yıl geri çekecek! Kısmi emeklilikte 4500 günle emeklilik! 900 günlük avantaj...

EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI DEĞİŞTİ! Prim eşitliğiyle sigortayı 5 yıl geri çekecek! Kısmi emeklilikte 4500 günle emeklilik! 900 günlük avantaj...

EYT düzenlemesinin Meclis'te onaylanarak yasalaşmasının ardından yeni gelişmeler devam ediyor. Bağkur düzenlemesi için çalışmalar yakından takip ediliyor. Başka küçük esnaf olmak üzere milyonların gözü gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Düzenlemenin devreye alınması halinde, SSK ile eşitlenirse emeklilikte 1800, kısmi emeklilikte 900 günlük fark bitmiş olacak. Bu yapılacak düzenlemeyle Bağkur'luların prim gün şartı 7200'e çekilecek. Bu durumda emeklilik için 5 yıllık bir avantaj sağlanmış olacak. Peki, Bağkur prim şartları düşecek mi? SSK - Bağkur primleri eşitleniyor mu? İşte, Bağkur prim eşitlenmesiyle ilgili detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.04.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 13:05
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EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI DEĞİŞTİ! Prim eşitliğiyle sigortayı 5 yıl geri çekecek! Kısmi emeklilikte 4500 günle emeklilik! 900 günlük avantaj...

Bağkur prim eşitlemesi hakkında son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur prim eşitlemesinin gündeme gelmesinin ardından gözler gelecek açıklamalara çevrildi. Düzenlemenin yasalaşması halinde 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlanmış olacak. Peki, Bağkur prim eşitlemesinde kimler kapsamda olacak? İşte konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI DEĞİŞTİ! Prim eşitliğiyle sigortayı 5 yıl geri çekecek! Kısmi emeklilikte 4500 günle emeklilik! 900 günlük avantaj...

Böylelikle 5 yıl erken emeklilik imkanı verilmiş olacak. Peki, kimler kapsama girecek? İşte BAĞ-KUR'LULARIN emeklilik primlerine yeni model gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük esnafı daha az primle emekli edecek bir model üzerinde çalışıldığını söyledi. Çalışmanın detayları merak edilirken, primlerde SSK formülünün uygulanması bekleniyor. Peki kimler kapsamda olacak? Şartlar nasıl değişecek? İşte yanıtları...

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EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI DEĞİŞTİ! Prim eşitliğiyle sigortayı 5 yıl geri çekecek! Kısmi emeklilikte 4500 günle emeklilik! 900 günlük avantaj...

■ Kimleri kapsayacak?

Bakan Bilgin, bu çalışmayı anlatırken 'Küçük esnafı koruyacak bir modele ihtiyaç var' dedi. Bu kapsamda düzenlemenin kapsamında öncelikle berber, kuaför, marangoz, bakkal ve terzilerin de aralarında yer aldığı milyonlarca küçük esnaf yer alacak.

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EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI DEĞİŞTİ! Prim eşitliğiyle sigortayı 5 yıl geri çekecek! Kısmi emeklilikte 4500 günle emeklilik! 900 günlük avantaj...

Ancak kapsama diğer Bağ-Kur'luların da eklenmesi bekleniyor. Bu durumda şirket sahipleri ve isteğe bağlı sigorta ödeyenler de kapsama girebilecek.

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EYT BAĞKUR PRİM ŞARTI DEĞİŞTİ! Prim eşitliğiyle sigortayı 5 yıl geri çekecek! Kısmi emeklilikte 4500 günle emeklilik! 900 günlük avantaj...

■ Kısmi emeklilikte de prim şartı düşer mi?

SSK'lılarda kısmi emeklilik için istenen prim gün sayısı ilk sigortalı olunan tarihe göre farklılık gösteriyor. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda 3600 olan prim gün şartı, bu tarihten sonra iş hayatına atılanlarda 4500'e çıkıyor.