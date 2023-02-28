HaberlerGaleriEYT bugün Meclis'e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis'ten geçti mi?
EYT bugün Meclis'e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis'ten geçti mi?
"EYT bugün Meclis'e gelecek mi, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi için 28 Şubat tarihi işaret edildi. Meclis görüşmelerinin başlamasının ardından düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmadığı merak ediliyor. Peki, EYT bugün Meclis'e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis'ten geçti mi?