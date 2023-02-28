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Haberler Galeri EYT bugün Meclis'e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis'ten geçti mi?

EYT bugün Meclis'e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis'ten geçti mi?

"EYT bugün Meclis'e gelecek mi, var mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi için 28 Şubat tarihi işaret edildi. Meclis görüşmelerinin başlamasının ardından düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmadığı merak ediliyor. Peki, EYT bugün Meclis'e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis'ten geçti mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.02.2023 15:33
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EYT bugün Meclis’e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis’ten geçti mi?

"EYT bugün Meclis'e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis'ten geçti mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesinin yasalaşma süreci de ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, EYT bugün Meclis'e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis'ten geçti mi?

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EYT bugün Meclis’e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis’ten geçti mi?

AK PARTİ'DEN YENİ EYT AÇIKLAMASI

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi için son 2 aşama kaldı.

Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak.

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EYT bugün Meclis’e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis’ten geçti mi?

EYT yasası Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına bugünden itibaren devam edecek. Genel Kurul'da öncelikle emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili teklif ele alınacak.

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EYT bugün Meclis’e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis’ten geçti mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "İlk gündem başlığımız EYT düzenlemesi." dedi.

EYT düzenlemesi için kanun teklifi 28 Şubat tarihinde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

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EYT bugün Meclis’e gelecek mi, yasalaştı mı? EYT son dakika açıklaması geldi mi, Meclis’ten geçti mi?

"EYT NE ZAMAN ÇIKACAK" SORUSU YANIT BULDU

Elitaş yaptığı açıklamada, "4 Maddelik kanun teklifi, eğer siyasi parti grupları katkı sağlarlarsa, salı günü kanun teklifini bitirebiliriz. Hemen genel üzerindeki yaptığımız görüşmelerle bunu değerlendirebiliriz. Ama kanun temel kanun olmadığından normal şartlar altında genel kurulda 12-13 saatlik bir çalışma ile sabaha karşı bitme durumu olur ki, o zaman Çarşamba günü nihayete erer diye düşünüyorum." diye konuştu.