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Haberler Galeri Emekli maaşında takvim netleşti! Açıklama geldi, SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'linin hesabına yatacak! Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...

Emekli maaşında takvim netleşti! Açıklama geldi, SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'linin hesabına yatacak! Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...

Emekli maaş ödemeleri için son dakika açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, maaşlar hesaplara erken yatırılacak. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lik deprem sonrasında emekli aylıklarının erkene çekildiği açıklandı. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 4a (SSK) ve 4b (BAĞ-KUR) aylıkları için takvim ve tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.02.2023 21:40
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Emekli maaşında takvim netleşti! Açıklama geldi, SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’linin hesabına yatacak! Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında emekli maaşları için önemli açıklamalar yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, emekli maaşları erken ödenecek. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının erken ödeneceğini açıkladı. Peki Şubat ayı emekli maaşı ne zaman yatacak?

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Emekli maaşında takvim netleşti! Açıklama geldi, SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’linin hesabına yatacak! Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuyla ilgili olarak, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir. Geçmiş Olsun Türkiye." açıklamasından bulundu. Şubat ayı emekli aylığı ödeme tarihleri şu şekilde;

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Emekli maaşında takvim netleşti! Açıklama geldi, SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’linin hesabına yatacak! Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...

SSK aylıklarından 17-18-19-20 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 14 Şubat'ta,

21-22-23-24 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 15 Şubat'ta,

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Emekli maaşında takvim netleşti! Açıklama geldi, SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’linin hesabına yatacak! Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...

25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,

Bağ-Kur aylıklarında 25-26 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 16 Şubat'ta,

27-28 Şubat 2023 tarihinde ödenecek olanlar 17 Şubat'ta maaşlarını alacak.

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Emekli maaşında takvim netleşti! Açıklama geldi, SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C’linin hesabına yatacak! Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...

DEPREM BÖLGESİNDE MAAŞ ÖDEMELERİNE KOLAYLIK

Mali Suçları Araştırma Kurulu (Masak), olağanüstü hal ilan edilen 10 ilde bankacılık işlemlerinin kolaylaştırılması için yönetmelik değişikliği yaptı.