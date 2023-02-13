Emekli maaşında takvim netleşti! Açıklama geldi, SSK, Bağkur, 4A, 4B ve 4C'linin hesabına yatacak! Tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...

Emekli maaş ödemeleri için son dakika açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, maaşlar hesaplara erken yatırılacak. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lik deprem sonrasında emekli aylıklarının erkene çekildiği açıklandı. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte 4a (SSK) ve 4b (BAĞ-KUR) aylıkları için takvim ve tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar...