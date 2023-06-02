EYT, SSK, BAĞ-KUR'luya Prim+Borçlanma iadesi netleşti! Gün şartı düşecek mi? Emeklilik kapısından dönene müjde!

EYT kapsamında milyonlarca kişi emekli oldu. Ancak primini tamamlayamadığı, borçlanma yapıp süresi yetmediği için emekli olamayan pek çok kişi var. Kapıdan dönenler için ise prim ve borçlanmaların geri alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki eksik süreler nasıl tamamlanır? Gün şartı düşürülür mü? Borçlanma ve primler iade edilir mi? İşte merak edilen soruların cevapları...