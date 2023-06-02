EYT, SSK, BAĞ-KUR'luya Prim+Borçlanma iadesi netleşti! Gün şartı düşecek mi? Emeklilik kapısından dönene müjde!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesiyle birlikte bir kısım kişi emeklilik aylıklarına kavuşurken, primi yetmeyenler ise borçlanma gibi yollara giderek eksiklerini tamamlaya çalışıyor. EYT kapsamında borçlanma, ihya gibi yollara başvurdukları halde kapıdan dönenler için ise toplu iade yolları merak ediliyor. İşte tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 02.06.2023
08:21 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
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EYT kapsamında milyonlarca kişi emekli oldu. Ancak primini tamamlayamadığı, borçlanma yapıp süresi yetmediği için emekli olamayan pek çok kişi var. Kapıdan dönenler için ise prim ve borçlanmaların geri alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki eksik süreler nasıl tamamlanır? Gün şartı düşürülür mü? Borçlanma ve primler iade edilir mi? İşte merak edilen soruların cevapları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler emekli aylığına kavuşurken, primi yetmeyenler de ne yapabileceklerini merak ediyor. Hem primi tamamlama yolları hem istenen şartlarda bir değişiklik olup olmayacağı hem de emekli olunamıyorsa borçlanma ve primlerin geri alınıp alınamayacağı merak ediliyor. İşte bu soruların yanıtları…
HER çalışanın hayali emekli olmak. Emekli olmak için yıl, yaş ve prim şartlarını tamamlamak gerekirken, kısa süre önce çıkarılan EYT yasası 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan 4 milyonu aşkın kişinin tam emeklilik için yaş şartını kaldırdı.
Bu sayede prim ve yıl şartını tamamlayanlara emeklilik yolu açıldı. Ancak primini tamamlayamadığı, borçlanma yapıp süresi yetmediği için emekli olamayan pek çok kişi var. Eksik primi tamamlamanın yolları ya da ödenen primlerin geri alınıp alınmayacağı en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları…
Eksik prim nasıl tamamlanır?
Çalışarak eksik primini tamamlayamayanlar için borçlanma, Bağ-Kur prim borcu nedeniyle silinen hizmet süresi varsa ihya ve isteğe bağlı sigorta imkanları bulunuyor. Ayrıca 3 Temmuz'a kadar başvuruların alındığı yapılandırma düzenlemesi kapsamında geçmiş döneme ait bazı primleri ödeyerek kazanma imkanı var.
Bunun 2 yolu bulunuyor.