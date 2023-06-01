TARIM KREDİ YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Alışveriş fişinizi yarı yarıya düşürün! Ayran ve lahmacun 64,90, Piliç Fileto 82,90, Ayçiçek yağı 40.50 TL...

Tarım Kredi Market ürün listesi araştırılmaya başlandı. 1-15 Haziran kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar tam indirim listesini araştırmaya başladı. Bebek bezi, tuvalet kağıdı, temizlik ürünü, ayçiçek yağı gibi pek çok üründe fiyatlar düştü. İşte tam liste...