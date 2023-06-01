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Haberler Galeri TARIM KREDİ YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Alışveriş fişinizi yarı yarıya düşürün! Ayran ve lahmacun 64,90, Piliç Fileto 82,90, Ayçiçek yağı 40.50 TL...

TARIM KREDİ YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Alışveriş fişinizi yarı yarıya düşürün! Ayran ve lahmacun 64,90, Piliç Fileto 82,90, Ayçiçek yağı 40.50 TL...

Tarım Kredi indirimli ürün listesini sil baştan güncelledi. Haziran ayının gelişiyle birlikte başlayan yaz indirimleri mutfakları dolup taşıracak. Enflasyona karşı vatandaşın yanında olan tarım kredi marketleri belirli dönemlerde indirim listesini güncelleyerek ürünler çeşitliliğini arttırıyor. Ayran ve lahmacun 64,90, Piliç Fileto 82,90, Ayçiçek yağı 40.50 TL'den başlayan fiyatlarla...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.06.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 13:15
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TARIM KREDİ YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Alışveriş fişinizi yarı yarıya düşürün! Ayran ve lahmacun 64,90, Piliç Fileto 82,90, Ayçiçek yağı 40.50 TL...

Tarım Kredi Market ürün listesi araştırılmaya başlandı. 1-15 Haziran kataloğunun yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar tam indirim listesini araştırmaya başladı. Bebek bezi, tuvalet kağıdı, temizlik ürünü, ayçiçek yağı gibi pek çok üründe fiyatlar düştü. İşte tam liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TARIM KREDİ YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Alışveriş fişinizi yarı yarıya düşürün! Ayran ve lahmacun 64,90, Piliç Fileto 82,90, Ayçiçek yağı 40.50 TL...

Bebek Bezi 209,90 TL

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TARIM KREDİ YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Alışveriş fişinizi yarı yarıya düşürün! Ayran ve lahmacun 64,90, Piliç Fileto 82,90, Ayçiçek yağı 40.50 TL...

Çamaşır yumuşatıcı 32,90 TL

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TARIM KREDİ YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Alışveriş fişinizi yarı yarıya düşürün! Ayran ve lahmacun 64,90, Piliç Fileto 82,90, Ayçiçek yağı 40.50 TL...

Banyo Sabunu 39,90 TL

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TARIM KREDİ YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Alışveriş fişinizi yarı yarıya düşürün! Ayran ve lahmacun 64,90, Piliç Fileto 82,90, Ayçiçek yağı 40.50 TL...

Bulaşık Makinesi Tableti 47,90 TL