01 Haziran 2023, Perşembe
TARIM KREDİ YAZ İNDİRİMLERİ BAŞLADI! Alışveriş fişinizi yarı yarıya düşürün! Ayran ve lahmacun 64,90, Piliç Fileto 82,90, Ayçiçek yağı 40.50 TL...
Tarım Kredi indirimli ürün listesini sil baştan güncelledi. Haziran ayının gelişiyle birlikte başlayan yaz indirimleri mutfakları dolup taşıracak. Enflasyona karşı vatandaşın yanında olan tarım kredi marketleri belirli dönemlerde indirim listesini güncelleyerek ürünler çeşitliliğini arttırıyor. Ayran ve lahmacun 64,90, Piliç Fileto 82,90, Ayçiçek yağı 40.50 TL'den başlayan fiyatlarla...
Giriş Tarihi: 01.06.2023 12:45 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 13:15
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