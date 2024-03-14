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Haberler Galeri EYT sonrası yepyeni bir emeklilik sistemi geliyor! 5 maddelik reform: Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, 5 yıllık kazanç...

EYT sonrası yepyeni bir emeklilik sistemi geliyor! 5 maddelik reform: Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, 5 yıllık kazanç...

Çalışma hayatı ve emeklilik sistemi, geniş bir kesimi ilgilendiren önemli değişikliklere hazırlanıyor. Bu reformlar, Bağ-Kur'luları, ev kadınlarını, anneleri, çalışanları, işçileri ve memurları içeren geniş bir kesimi etkileyecek. Belirlenen bir takvim çerçevesinde adım adım hayata geçirilecek olan bu kapsamlı değişikliklerin detayları merakla bekleniyor. Çalışma hayatında ve emeklilik sisteminde gerçekleşecek olan bu reformlar, sosyal güvenlik, iş güvencesi ve emeklilik hakları gibi temel konuları etkileyerek, bireylerin gelecek planlamalarını da önemli ölçüde etkileyecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 08:44
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EYT sonrası yepyeni bir emeklilik sistemi geliyor! 5 maddelik reform: Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, 5 yıllık kazanç...

Türkiye'de çalışma hayatını derinden etkileyecek bir dizi reform yol haritası ortaya çıktı. 2023-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program, geniş bir kesimi ilgilendiren önemli değişiklikleri içeriyor. Ev kadınlarından memurlara, işçilerden annelere kadar toplumun geniş kesimlerini kapsayan bu reformlar, iş güvencesi, sosyal güvenlik hakları, emeklilik sistemi ve çalışma koşulları gibi temel konuları ele alıyor.

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EYT sonrası yepyeni bir emeklilik sistemi geliyor! 5 maddelik reform: Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, 5 yıllık kazanç...

📍Aile Koruma Paketi: Ev kadınlarının sosyal güvenceye erişimini sağlamak amacıyla, Aile Koruma Paketi kapsamında yeni bir sistem devreye alınacak. Çalışma imkanı bulamayan veya emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınları, devletin prim ödemelerinin üçte birini karşılayacağı bu sistem sayesinde sosyal güvence ve emeklilik hakkına kavuşacaklar.

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EYT sonrası yepyeni bir emeklilik sistemi geliyor! 5 maddelik reform: Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, 5 yıllık kazanç...

📍Bağ-Kur Primlerinde İndirim: Küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilik şartlarını daha erişilebilir hale getirmek adına, Bağ-Kur prim gün sayısı 7200 güne düşürülüyor. Bu değişiklikle, 7200 gün prim ödemiş olanlar emeklilik haklarına daha hızlı ulaşabilecekler ve emeklilik maliyetlerinde önemli bir azalma sağlanacak.

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EYT sonrası yepyeni bir emeklilik sistemi geliyor! 5 maddelik reform: Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, 5 yıllık kazanç...

📍Tamamlayıcı Emeklilik ile İkinci Maaş:Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) üzerinden tüm çalışanlara ikinci bir emeklilik imkanı sunulacak. İşveren ve devletin katkılarıyla desteklenen bu sistem, çalışanların emekli olduklarında daha güçlü bir maddi temele sahip olmalarını sağlayacak.

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EYT sonrası yepyeni bir emeklilik sistemi geliyor! 5 maddelik reform: Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, 5 yıllık kazanç...

📍Uzaktan ve Esnek Çalışma Modelleri: Çalışanların iş ve özel yaşam dengesini sağlamalarına olanak tanımak adına, uzaktan ve esnek çalışma modelleri daha yaygın hale getirilecek. Bu düzenlemelerle birlikte, çalışma saatleri ve mesai düzenlemeleri revize edilerek daha verimli bir çalışma ortamı oluşturulacak.