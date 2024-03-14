EYT sonrası yepyeni bir emeklilik sistemi geliyor! 5 maddelik reform: Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, 5 yıllık kazanç...

Çalışma hayatı ve emeklilik sistemi, geniş bir kesimi ilgilendiren önemli değişikliklere hazırlanıyor. Bu reformlar, Bağ-Kur'luları, ev kadınlarını, anneleri, çalışanları, işçileri ve memurları içeren geniş bir kesimi etkileyecek. Belirlenen bir takvim çerçevesinde adım adım hayata geçirilecek olan bu kapsamlı değişikliklerin detayları merakla bekleniyor. Çalışma hayatında ve emeklilik sisteminde gerçekleşecek olan bu reformlar, sosyal güvenlik, iş güvencesi ve emeklilik hakları gibi temel konuları etkileyerek, bireylerin gelecek planlamalarını da önemli ölçüde etkileyecek.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.03.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 08:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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