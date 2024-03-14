HaberlerGaleriListe yayımlandı! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi, 15-16-17-18-19-22-25 Mart'ta 14.435 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net miktarlar...
Liste yayımlandı! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi, 15-16-17-18-19-22-25 Mart'ta 14.435 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net miktarlar...
Mart ayıyla birlikte, emekli promosyon rakamları da güncellendi. Bankalar meklilere sunulan promosyon miktarlarını açıkladı. Bu güncellemelerle birlikte, emeklilere sunulan promosyonlar artış gösterdi. Peki hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte banka banka promosyon tutarları...
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Giriş Tarihi: 14.03.2024 06:30Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 08:41