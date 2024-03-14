Liste yayımlandı! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye müjde geldi, 15-16-17-18-19-22-25 Mart’ta 14.435 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net miktarlar...

2024'ün ilk yarısında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranları netleşirken, emeklilerin dikkati banka promosyonlarına çevrildi. Bu dönemde emekliler için sağlanan ek gelir kaynakları arasında önemli bir yer tutan banka promosyonları, maddi durumlarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor. Bankaların sunmuş olduğu promosyonlar emeklilerin ilgi odağı haline gelmiş durumda.