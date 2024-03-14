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Haberler Galeri Liste yayımlandı! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi, 15-16-17-18-19-22-25 Mart'ta 14.435 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net miktarlar...

Liste yayımlandı! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye müjde geldi, 15-16-17-18-19-22-25 Mart'ta 14.435 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net miktarlar...

Mart ayıyla birlikte, emekli promosyon rakamları da güncellendi. Bankalar meklilere sunulan promosyon miktarlarını açıkladı. Bu güncellemelerle birlikte, emeklilere sunulan promosyonlar artış gösterdi. Peki hangi banka en yüksek promosyonu veriyor? İşte banka banka promosyon tutarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024 06:30 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 08:41
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Liste yayımlandı! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye müjde geldi, 15-16-17-18-19-22-25 Mart’ta 14.435 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net miktarlar...

2024'ün ilk yarısında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zam oranları netleşirken, emeklilerin dikkati banka promosyonlarına çevrildi. Bu dönemde emekliler için sağlanan ek gelir kaynakları arasında önemli bir yer tutan banka promosyonları, maddi durumlarını güçlendirmelerine katkı sağlıyor. Bankaların sunmuş olduğu promosyonlar emeklilerin ilgi odağı haline gelmiş durumda.

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Liste yayımlandı! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye müjde geldi, 15-16-17-18-19-22-25 Mart’ta 14.435 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net miktarlar...

BANKA BANKA MART AYI GÜNCEL PROMOSYON MİKTARLARI

DenizBank

DenizBank, emeklilere 5.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Promosyon miktarı maaş aralığına göre değişiklik gösteriyor:

0 - 3.499 TL için 3.000 TL
3.500 TL - 7.499TL için 3.500 TL
7.500 TL - 9.999 için 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri için 5.000 TL

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Liste yayımlandı! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye müjde geldi, 15-16-17-18-19-22-25 Mart’ta 14.435 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net miktarlar...

VakıfBank ve Ziraat Bankası

Her iki banka da emekli maaş aralıklarına göre 3.000 TL'den 5.000 TL'ye kadar promosyon öneriyor.

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Liste yayımlandı! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye müjde geldi, 15-16-17-18-19-22-25 Mart’ta 14.435 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net miktarlar...

Fibabanka ve İş Bankası

Fibabanka 7.500 TL'ye, İş Bankası ise 7.500 TL'ye varan promosyonlar sunuyor.

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Liste yayımlandı! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye müjde geldi, 15-16-17-18-19-22-25 Mart’ta 14.435 TL ödeme! En düşük maaşa ilaveten net miktarlar...

Garanti BBVA

Garanti BBVA, emekli maaşını bankadan alanlara 8.500 TL'ye varan hoş geldin paketi sunuyor. Mobil'den müşteri olup maaşını taşıyanlara ek 1.500 TL bonus ile toplamda 10.000 TL'ye varan fırsat sunuluyor.