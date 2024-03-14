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Haberler Galeri Emekliye yeni ay öncesi müjde verildi! 1-3-5-7 Nisan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler

Emekliye yeni ay öncesi müjde verildi! 1-3-5-7 Nisan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler

Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu son müjdeli haberle birlikte milyonlarca emekli vatandaşımızın yüzü güldü. 8. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeler sonucunda emeklilere ödenen bayram ikramiyesi miktarı önemli bir oranda artırıldı. Artık emekli vatandaşlarımız daha önce 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesini 3 bin lira olarak alacaklar. Bu haberle birlikte emekli vatandaşlarımızın bayram sevinci ikiye katlandı.

Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:55
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Emekliye yeni ay öncesi müjde verildi! 1-3-5-7 Nisan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler

Hükümet, 2024 yılı bütçe planlamasında emekli maaşlarına yönelik refah payı, destekler ve ikramiyeler gibi önemli düzenlemeleri önceliklendirdi. Bu kapsamda, bayram ikramiyeleri yüzde 50 artırılarak 3 bin TL olarak belirlendi. Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren bu karar, 8. Yargı Paketi içinde yer alarak Meclis'te kabul edildi ve yasalaştı. Şimdi tüm gözler, emekli vatandaşlarımızın bu artıştan ne zaman yararlanacaklarına çevrildi.

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Emekliye yeni ay öncesi müjde verildi! 1-3-5-7 Nisan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ

2024 yılında, Ramazan Bayramı 10-12 Nisan, Kurban Bayramı ise 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak.

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Emekliye yeni ay öncesi müjde verildi! 1-3-5-7 Nisan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler

Bu özel günler öncesinde, emekli vatandaşların hesaplarına yapılacak olan bayram ikramiyesi ödemeleri, Ramazan Bayramı için 1-9 Nisan, Kurban Bayramı için ise 10-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Emekliye yeni ay öncesi müjde verildi! 1-3-5-7 Nisan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler

Ödeme tarihlerinin kesinleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak resmi bir açıklama ile duyurulacak.

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Emekliye yeni ay öncesi müjde verildi! 1-3-5-7 Nisan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler

İkramiye ödemelerinin bütçeye toplam maliyetinin yaklaşık 96 milyar TL olduğu hesaplanıyor.