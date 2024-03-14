Emekliye yeni ay öncesi müjde verildi! 1-3-5-7 Nisan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler

Hükümet, 2024 yılı bütçe planlamasında emekli maaşlarına yönelik refah payı, destekler ve ikramiyeler gibi önemli düzenlemeleri önceliklendirdi. Bu kapsamda, bayram ikramiyeleri yüzde 50 artırılarak 3 bin TL olarak belirlendi. Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren bu karar, 8. Yargı Paketi içinde yer alarak Meclis'te kabul edildi ve yasalaştı. Şimdi tüm gözler, emekli vatandaşlarımızın bu artıştan ne zaman yararlanacaklarına çevrildi.