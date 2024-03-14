HaberlerGaleriEmekliye yeni ay öncesi müjde verildi! 1-3-5-7 Nisan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler
Emekliye yeni ay öncesi müjde verildi! 1-3-5-7 Nisan SSK ve Bağ-Kur emeklisi için en mühim tarihler
Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu son müjdeli haberle birlikte milyonlarca emekli vatandaşımızın yüzü güldü. 8. Yargı Paketi kapsamında yapılan düzenlemeler sonucunda emeklilere ödenen bayram ikramiyesi miktarı önemli bir oranda artırıldı. Artık emekli vatandaşlarımız daha önce 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesini 3 bin lira olarak alacaklar. Bu haberle birlikte emekli vatandaşlarımızın bayram sevinci ikiye katlandı.
Giriş Tarihi: 14.03.2024 09:55Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 09:55