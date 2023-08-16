16 Ağustos 2023, Çarşamba
Emekliye %58'lik kök zam güncellendi! SGK SSK, Tarım, BAĞKUR'lunun maaşına intibaksız 3’lü artış formülü! 1999-2000-2008 sonrası...
Emeklilik öncesinde alınacak stratejik adımlar ve elde edilecek haklar, emekli maaşlarının olumlu yönde etkilenmesini sağlayabilir. Yılda iki kez gerçekleşen zamların yanı sıra emekliler, ek iyileştirmelerden yararlanma fırsatları elde edebiliyorlar. Bu bağlamda, emeklilik öncesinde finansal planlama, yatırım tercihleri ve haklar konusunda doğru bilgilendirme, emekli adaylarının maddi güvencesini artırmada kritik bir rol oynamaktadır. Yüksek maaş almak isteyenler için detaylar...
Giriş Tarihi: 16.08.2023 05:54 Güncelleme Tarihi: 16.08.2023 05:54
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