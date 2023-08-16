Emekliye %58’lik kök zam güncellendi! SGK SSK, Tarım, BAĞKUR’lunun maaşına intibaksız 3’lü artış formülü! 1999-2000-2008 sonrası...

YILDA İKİ KEZ ZAM

Geçtiğimiz Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.4, memur emeklilerinin ise yüzde 16.48 çıkan zam oranları, ek iyileştirmeyle yüzde 30'a yükseltilmişti. Bu ay da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan Temmuz maaş artışları yüzde 25'e çekildi. Ayrıca geçtiğimiz Nisan ayında da en düşük emekli aylığı ödemesi ek ödeme dahil 7 bin 500 lira çıkarıldı. Maaşı artışları için süreç böyle işlerken, emekli aylığını yükseltmek için çalışırken alınacak önlemler de bulunuyor.