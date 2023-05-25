EYT sonrası yeni liste açığa çıktı! Emeklilik tarihi 2 yıl öne çekilecek! Kadınlarda 51, 52, 53, 53 - Erkeklerde 56, 57, 58, 59 yaşında...

EYT sonrası milyonlarca vatandaş emeklilik hayallerine kavuştu. Ancak EYT yasası sonrasında kapsam dışında kalanlar yeni düzenleme için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Hal böyle olunca kısmi emeklilik için şartlar araştırılan konular arasında yer alıyor. Planlanan düzenleme birçok kişi emeklilik hakkı elde etmiş olacak. Özellikle 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lular için bu sürenin reform kapsamında 4500'e indirilmesi bekleniyor. "Kısmi emeklilik şartları neler? Kısmi emeklilikten kimler yararlanacak?" sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, erken emeklilik detayları!