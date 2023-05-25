25 Mayıs 2023, Perşembe
Emekli kademeli zam tablosu hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur'luya 11. 250 TL taban maaş! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları neticesinde maaş zam miktarları şekillenmiş olacak. Memur maaşlarının en düşük net 22.000 TL olacağının açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. En düşük emekli maaşının 7.500 lira olmasının ardından da bu rakamın üzerinde alan emekliye ise kademeli zam bekleniyor. Maaşlara refah payı ve seyyanen artışı yansıtacak düzenleme hakkında çalışmalar başladı. İşte, kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 16:49
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