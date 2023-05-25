25 Mayıs 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli kademeli zam tablosu hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur'luya 11. 250 TL taban maaş! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Emekli kademeli zam tablosu hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur'luya 11. 250 TL taban maaş! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranları neticesinde maaş zam miktarları şekillenmiş olacak. Memur maaşlarının en düşük net 22.000 TL olacağının açıklanmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi. En düşük emekli maaşının 7.500 lira olmasının ardından da bu rakamın üzerinde alan emekliye ise kademeli zam bekleniyor. Maaşlara refah payı ve seyyanen artışı yansıtacak düzenleme hakkında çalışmalar başladı. İşte, kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.05.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 16:49
  • 1
  • 22
Emekli kademeli zam tablosu hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur’luya 11. 250 TL taban maaş! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Temmuz maaş zammı için hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. Emekli ve memur maaşlarının baştan sona değişeceği maaş zammına refah payı ve seyyanen artışın söz konusu olması bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ve Haziran enflasyon oranları sonrasında maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek. İşte, kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Emekli kademeli zam tablosu hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur’luya 11. 250 TL taban maaş! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

KAMU İŞÇİSİ BELİRLEYİCİ

Milyonlarca memur ve emeklinin gündeminde temmuzda yapılacak zam var. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya çıkarılması bunun üzerinde maaş alan emeklilerde ek zam beklentisini artırmış durumda.

Yine, kamuda çalışan işçilerin en düşük maaşının refah payı dahil yüzde 45 zamla 15 bin liraya çıkarılması ve seçim öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları temmuz ayında memur maaşlarına da enflasyon üzerinde bir zam yapılacağını ortaya koydu.

  • 3
  • 22
Emekli kademeli zam tablosu hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur’luya 11. 250 TL taban maaş! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

ENFLASYON ARTI REFAH PAYI

Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu 15'inci Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şunları söylemişti: "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak."

  • 4
  • 22
Emekli kademeli zam tablosu hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur’luya 11. 250 TL taban maaş! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

OCAKTA YÜZDE 30 OLMUŞTU

Memur ve emeklinin maaşı her yıl ocak ve temmuz dönemlerinde açıklanan geriye dönük 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor.

Normalde SSK ve Bağkur emeklileri bu enflasyon oranında zam alıyor.

  • 5
  • 22
Emekli kademeli zam tablosu hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur’luya 11. 250 TL taban maaş! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

Memur ve memur emeklisine ise önce toplu sözleşme zammı yansıtılıyor, sonra da önceki dönem alınan toplu sözleşmenin üzerinde gerçekleşen enflasyon farkı yansıtılıyor.

Ancak ocak ayında enflasyon yükünü azaltmak için hem memura hem emekliye refah payı da eklenmiş ve zam yüzde 30 olmuştu.