Emekli kademeli zam tablosu hesaplandı! EYT, SSK, Bağkur’luya 11. 250 TL taban maaş! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...

ENFLASYON ARTI REFAH PAYI

Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu 15'inci Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, şunları söylemişti: "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak."