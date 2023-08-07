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Haberler Galeri EYT sonrası yeni kilit açıldı! 1999-2000-2008 öncesi arası sonrası erken emeklilik tablosu çıktı! 10 yıl primle emeklilik...

EYT sonrası yeni kilit açıldı! 1999-2000-2008 öncesi arası sonrası erken emeklilik tablosu çıktı! 10 yıl primle emeklilik...

Erken emeklilik konusunda önemli bir düzenleme için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Planlanan yeni emeklilik reformu, emeklilik sürecinde önemli değişiklikler getirecek ve 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olan vatandaşları etkileyecek. Yapılan açıklamalara göre, mevcut düzenleme gereği 2036 yılında emekli olması planlanan kişiler için yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik yaşlarının öne çekilme ihtimali doğuyor. İşte EYT sonrası kapsam dışı kalanlara yeni emeklilik reformu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 12:15 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 12:15
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EYT sonrası yeni kilit açıldı! 1999-2000-2008 öncesi arası sonrası erken emeklilik tablosu çıktı! 10 yıl primle emeklilik...

Emeklilik, meslek grupları ve sigorta seçenekleri göz önünde bulundurularak önemli farklılıklar gösterebiliyor. Özellikle erken emeklilik için gereken prim gün sayısı, 6 ay ile 6 yıl arasında emeklilik tarihini öne çekebiliyor. Kamu çalışanları, özel sektör çalışanları, serbest meslek sahipleri ve esnaf gibi farklı meslek gruplarına mensup bireylerin emeklilik süreleri ve prim ödeme şartları, çalıştıkları sektörlere ve sigorta sistemlerine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterebiliyor. İşte düzenlemenin detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT sonrası yeni kilit açıldı! 1999-2000-2008 öncesi arası sonrası erken emeklilik tablosu çıktı! 10 yıl primle emeklilik...

Milyonlarca çalışanın alacağı asgari ücrete yapılacak ara zam toplantılarıyla başlayan maraton emekliler ve memur için çıkartılan zam yasası ile devam etti. Şimdi sıra yeni emeklilik için yapılacak reform çalışmalarına geldi.

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EYT sonrası yeni kilit açıldı! 1999-2000-2008 öncesi arası sonrası erken emeklilik tablosu çıktı! 10 yıl primle emeklilik...

TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AĞUSTOS AYINDA

Ağustos ayı ile birlikte de milyonlarca kamu çalışanının 2024 ve 2025 yılları için sosyal ve mali haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri başlamış olacak.

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EYT sonrası yeni kilit açıldı! 1999-2000-2008 öncesi arası sonrası erken emeklilik tablosu çıktı! 10 yıl primle emeklilik...

EMEKLİLİK SİSTEMİ 2. TORBA YASADA OLACAK

Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonrası Meclis'in açılmasıyla birlikte 2. önemli torba yasa gündeme gelecek. 1. torba yasa ile emekli ve memur maaşları düzenlemesi yapıldı. 2. torba yasanın içinde Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ve emeklilik için iki büyük reformun olması bekleniyor.

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EYT sonrası yeni kilit açıldı! 1999-2000-2008 öncesi arası sonrası erken emeklilik tablosu çıktı! 10 yıl primle emeklilik...

Emeklilik reformu kapsamında atılacak ilk adımlardan biri Bağ-Kur'lular için olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek çalışmayı tamamlayacak.