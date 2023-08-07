EYT sonrası yeni kilit açıldı! 1999-2000-2008 öncesi arası sonrası erken emeklilik tablosu çıktı! 10 yıl primle emeklilik...

Erken emeklilik konusunda önemli bir düzenleme için hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Planlanan yeni emeklilik reformu, emeklilik sürecinde önemli değişiklikler getirecek ve 2000 yılı sonrasında sigorta girişi olan vatandaşları etkileyecek. Yapılan açıklamalara göre, mevcut düzenleme gereği 2036 yılında emekli olması planlanan kişiler için yeni düzenlemeyle birlikte emeklilik yaşlarının öne çekilme ihtimali doğuyor. İşte EYT sonrası kapsam dışı kalanlara yeni emeklilik reformu...