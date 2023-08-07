07 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekli zammı için ilk rakam açıklandı! KÖK maaşta 10.000 TL formülü hesaplandı! SSK, Bağ-Kur'luya 6 aylık enflasyon farkı, refah payı...

Emekli zammı için ilk rakam açıklandı! KÖK maaşta 10.000 TL formülü hesaplandı! SSK, Bağ-Kur'luya 6 aylık enflasyon farkı, refah payı...

Bağ-Kur ve SSK emekli maaşları, 6 ayda bir enflasyon oranına endekslenerek belirleniyor. Ancak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla son dönemde emekli maaşlarına ek olarak "refah payı" verilmeye başlandı. Bu uygulama, emekli maaşlarının daha iyi bir seviyeye çıkarılmasını ve emeklilerin yaşam standartlarının artırılmasını hedefliyor. Yılın 2. yarısında belirlenecek emekli zammı için ilk enflasyon verisi açıklandı ve emekliye zam tahminleri netleşti. Emeklilere yapılacak zam oranları, enflasyonun yanı sıra refah payı ile birlikte belirlenecek ve emeklilerin maaşlarına olumlu bir etki yapması bekleniyor. İşte, emekli maaş zammı için hesaplamalar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:32
  • 1
  • 25
Emekli zammı için ilk rakam açıklandı! KÖK maaşta 10.000 TL formülü hesaplandı! SSK, Bağ-Kur’luya 6 aylık enflasyon farkı, refah payı...

Milyonlarca emeklinin maaş zamları, enflasyon oranına endeksli olarak belirleniyor ve bu durum emekliler için önemli bir hesaplama değişikliği anlamına geliyor. Her 6 ayda bir açıklanan enflasyon oranları, emekli maaşlarına yapılacak zamın temel belirleyicisi olarak kullanılıyor ve bu oranlar üzerinden refah payı hesaplanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 25
Emekli zammı için ilk rakam açıklandı! KÖK maaşta 10.000 TL formülü hesaplandı! SSK, Bağ-Kur’luya 6 aylık enflasyon farkı, refah payı...

EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KEZ BELİRLENİYOR

Yaklaşık 16 milyon emekli ve dul-yetim maaşı alan hak sahipleri her yıl iki kez maaşlarında artış görüyor. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan bu artışları ise enflasyon belirliyor.

  • 3
  • 25
Emekli zammı için ilk rakam açıklandı! KÖK maaşta 10.000 TL formülü hesaplandı! SSK, Bağ-Kur’luya 6 aylık enflasyon farkı, refah payı...

MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar için artış 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışı ile birlikte bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon da maaşlara ekleniyor.

Refah payı ve taban maaş uygulamaları ile bu oranlar yukarıya çekiliyor, kimi zaman da seyyanen artışlar yapılıyor.

  • 4
  • 25
Emekli zammı için ilk rakam açıklandı! KÖK maaşta 10.000 TL formülü hesaplandı! SSK, Bağ-Kur’luya 6 aylık enflasyon farkı, refah payı...

REFAH PAYI EKLENİYOR

Son olarak Ocak ayında 15 puan refah payı eklenmiş ve maaş artışı 15'den yüzde 30'a çıkmıştı. Temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur7luya 5,23, memur emeklisine ise 7,45 puan refah payı eklenerek yüzde 25 zam yapıldı. Refah payı eklenmesine rağmen asıl belirleyici olan ise enflasyon rakamları.

  • 5
  • 25
Emekli zammı için ilk rakam açıklandı! KÖK maaşta 10.000 TL formülü hesaplandı! SSK, Bağ-Kur’luya 6 aylık enflasyon farkı, refah payı...

Dolayısıyla Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon oranı hem SSK ve Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Bu yüzden de her ay açıklanan enflasyon verisi yeni bir hesabı ve 6 aylık oran için tahminleri beraberinde getiriyor.