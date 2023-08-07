07 Ağustos 2023, Pazartesi
Emekli zammı için ilk rakam açıklandı! KÖK maaşta 10.000 TL formülü hesaplandı! SSK, Bağ-Kur'luya 6 aylık enflasyon farkı, refah payı...
Bağ-Kur ve SSK emekli maaşları, 6 ayda bir enflasyon oranına endekslenerek belirleniyor. Ancak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla son dönemde emekli maaşlarına ek olarak "refah payı" verilmeye başlandı. Bu uygulama, emekli maaşlarının daha iyi bir seviyeye çıkarılmasını ve emeklilerin yaşam standartlarının artırılmasını hedefliyor. Yılın 2. yarısında belirlenecek emekli zammı için ilk enflasyon verisi açıklandı ve emekliye zam tahminleri netleşti. Emeklilere yapılacak zam oranları, enflasyonun yanı sıra refah payı ile birlikte belirlenecek ve emeklilerin maaşlarına olumlu bir etki yapması bekleniyor. İşte, emekli maaş zammı için hesaplamalar...
Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:32
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