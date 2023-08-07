Emekli zammı için ilk rakam açıklandı! KÖK maaşta 10.000 TL formülü hesaplandı! SSK, Bağ-Kur’luya 6 aylık enflasyon farkı, refah payı...

MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile dul ve yetim maaşı alanlar için artış 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışı ile birlikte bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon da maaşlara ekleniyor.

Refah payı ve taban maaş uygulamaları ile bu oranlar yukarıya çekiliyor, kimi zaman da seyyanen artışlar yapılıyor.