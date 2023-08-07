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Haberler Galeri Başlangıç tarihi 5 yıl geriye çekilecek! EPT'lilere erken emeklilik müjdesi geldi! Prim günü eksik olan 4A-4C-4C'liler...

Başlangıç tarihi 5 yıl geriye çekilecek! EPT'lilere erken emeklilik müjdesi geldi! Prim günü eksik olan 4A-4C-4C'liler...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda yaş şartının kaldırılması, birçok emekli adayını olumlu yönde etkileyecek önemli bir adım olacak. Bu süreçle birlikte, Bağ-Kur sigortalıları da müjdeli haberlerle karşılaşacak. Küçük esnaf ve çiftçi gibi yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısı, primlerle ilgili önemli değişikliklerle rahatlama yaşayacak ve aynı zamanda Bağ-Kur'lular ile SSK'lılar arasındaki prim farkı da giderilecek. İşte 5 yıl erken emeklilikle ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 07.08.2023 12:39 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 06:14
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Başlangıç tarihi 5 yıl geriye çekilecek! EPT’lilere erken emeklilik müjdesi geldi! Prim günü eksik olan 4A-4C-4C’liler...

Yeni emeklilik reformunun hayata geçirilmesiyle birlikte, esnaf ve küçük işletme sahipleri, emeklilik yaşına daha erken ve daha güvenceli bir şekilde ulaşabilecekler. Prim eşitlemesi sayesinde emeklilik için gereken prim gün sayısını tamamlayan esnaf, 5 yıl erken emeklilik hakkını elde edecek ve emeklilik hayatına daha erken başlayabilecekler. İşte, 5 yıl erken emeklilikle ilgili detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başlangıç tarihi 5 yıl geriye çekilecek! EPT’lilere erken emeklilik müjdesi geldi! Prim günü eksik olan 4A-4C-4C’liler...

9000 yerine 7200 prim günüyle emekli olunabilecek.

Yapılacak düzenlemeden öncelikle küçük esnaf ve çiftçiler yararlanacak. Çalışmalar sırasında öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak.

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Başlangıç tarihi 5 yıl geriye çekilecek! EPT’lilere erken emeklilik müjdesi geldi! Prim günü eksik olan 4A-4C-4C’liler...

Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürerken, çalışmalar sonucunda çizilecek çerçeveyle prim indiriminden kimlerin yararlanacağı belli olacak. Ayrıca yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.

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Başlangıç tarihi 5 yıl geriye çekilecek! EPT’lilere erken emeklilik müjdesi geldi! Prim günü eksik olan 4A-4C-4C’liler...

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlığı yapılan çalışma, yaz sonuna kadar tamamlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemenin Ekim ayında Meclis'e sunulması planlanan torba yasa tasarısında yer alması bekleniyor. Yasanın çıkmasının ardından Bağ- Kur'lular için prim gün şartı değişirken, şartları sağlayan pek çok kişi emekli olabilecek.

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Başlangıç tarihi 5 yıl geriye çekilecek! EPT’lilere erken emeklilik müjdesi geldi! Prim günü eksik olan 4A-4C-4C’liler...

Düzenleme, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve reform kapsamına giren Bağ-Kur'lularda ise hem kadınların hem erkeklerin prim şartını 1800 gün azaltacak. 7200 günü tamamlayanlar, sigorta başlangıcına göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) sağlıyorsa hemen emekli olacak. Bu arada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, talep üzerine, TBMM Genel Kurulu'nun 25 Temmuz'da toplanması için çağrıda bulundu.