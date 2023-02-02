EYT sonrası Kısmi Emeklilik KAPISI | 8 Eylül 1999 öncesine 15 yıl+50, 55, 58, 60 YAŞ DETAYI! 3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı?

3600 EYT KAPSAMINDA MI?

Yasa yürürlükteki mevcut prim şartlarının devam edeceğini belirtiyor.

Buna göre kısmi emeklilik SSK için 3600 gün Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için 5400 gün olarak uygulanıyor. Burada bir yaş şartı da bulunuyor. Yaş şartı günlerin tamamlandığı tarihe kadar kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşa kadar çıkıyor. Ancak burada da 8 Eylül 1999 öncesine dönülmesi durumunda kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaş şartı bulunuyor.