HaberlerGaleriEYT sonrası Kısmi Emeklilik KAPISI | 8 Eylül 1999 öncesine 15 yıl+50, 55, 58, 60 YAŞ DETAYI! 3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı?
EYT sonrası Kısmi Emeklilik KAPISI | 8 Eylül 1999 öncesine 15 yıl+50, 55, 58, 60 YAŞ DETAYI! 3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı?
Milyonların beklediği EYT yasası son halini alırken vatandaşlar 3600 günden kısmi emekliliğin kapsam içerisine alınıp alınmayacağını merak ediyorlardı. 8 Eylül 1999 öncesinde işe giriş yapanlarda erkek ve kadınlarda geçerli olan 50, 55 yaş şartı 58, 60 sınırına çıkarılmıştı. Peki kısmi emeklilik şartları neler? 3600 prim günü EYT kapsamına alındı mı?