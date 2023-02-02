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Haberler Galeri ÖSYM 33 sözleşmeli personel alımı için Bugün SON! Brüt maaşın 2, 3 KATI ÖDEME! Başvuru şartları neler? ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

ÖSYM 33 sözleşmeli personel alımı için Bugün SON! Brüt maaşın 2, 3 KATI ÖDEME! Başvuru şartları neler? ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

ÖSYM bünyesinde istihdam edilmek üzere 33 sözleşmeli personel alımı başvuruları 19 Ocak 2023 itibarıyla başlamıştı. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar için bugün son gün. ÖSYM iş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki ÖSYM 33 sözleşmeli personel alımı şartları neler? Kontenjan dağılımı nasıl?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 18:05
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ÖSYM 33 sözleşmeli personel alımı için Bugün SON! Brüt maaşın 2, 3 KATI ÖDEME! Başvuru şartları neler? ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

ÖSYM bilişim personeli alımı için geri sayım başladı. ÖSYM Bilgi Güvenliği ve Yönetimi Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 33 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. 2 Şubat (bugün) itibarıyla başvuruları sonlanacak ilana dair detaylar araştırılıyor. Peki ÖSYM 33 sözleşmeli personel alımı şartları neler? İşte başvuru ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM 33 sözleşmeli personel alımı için Bugün SON! Brüt maaşın 2, 3 KATI ÖDEME! Başvuru şartları neler? ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

BAŞVURU TARİHİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Bilişim Personeli alımı başvuruları 19 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 2 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecek.

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ÖSYM 33 sözleşmeli personel alımı için Bugün SON! Brüt maaşın 2, 3 KATI ÖDEME! Başvuru şartları neler? ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

NEREDEN BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularını online olarak gerçekleştirecek.

ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

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ÖSYM 33 sözleşmeli personel alımı için Bugün SON! Brüt maaşın 2, 3 KATI ÖDEME! Başvuru şartları neler? ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

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ÖSYM 33 sözleşmeli personel alımı için Bugün SON! Brüt maaşın 2, 3 KATI ÖDEME! Başvuru şartları neler? ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)