02 Şubat 2023, Perşembe
ÖSYM 33 sözleşmeli personel alımı için Bugün SON! Brüt maaşın 2, 3 KATI ÖDEME! Başvuru şartları neler? ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI
ÖSYM bünyesinde istihdam edilmek üzere 33 sözleşmeli personel alımı başvuruları 19 Ocak 2023 itibarıyla başlamıştı. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar için bugün son gün. ÖSYM iş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki ÖSYM 33 sözleşmeli personel alımı şartları neler? Kontenjan dağılımı nasıl?
Giriş Tarihi: 02.02.2023 18:05 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 18:05
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15