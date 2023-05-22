HaberlerGaleriEmekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...
Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...
Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları neticesinde yeni maaş tablosu şekillenecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşlarında yapılacak zam oranına yönelik beklenti anketi sonuçlandı. Geçtiğimiz ay aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçen enflasyon rakamları neticesinde hesaplamalar hız kesmeden yapıldı. Hal böyle olunca,"Emekli en düşük maaşları ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanıyor. İşte, emekli Temmuz maaş zammı için hesaplamalar!