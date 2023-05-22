Emekli yeni maaş tablosu meydana çıktı! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı maaşlarına büyük zam! 7.500, 7.600, 8.000, 8.500 maaş alanlar...

Emekli maaş zammı için yeni veriler gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonucunda oranlar güncellenmeye devam ediyor. Diğer yandan TÜİK tarafından açıklanan rakamlar neticesinde emekli maaş zammına yönelik hesaplamalar hız kesmeden devam ediyor. "Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı belli oldu mu?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte, emekli maaş zammına yönelik detaylar!