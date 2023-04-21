EYT sonrası emeklilik sistemi yenilendi! 1999 öncesi sonrası 1999 - 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı! 3600 ve 45000 günle...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuştu. Düzenlemede prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik hakkı elde etti. EYT düzenlemesi sonrası özellikle 1999-2000 sonrası sigorta girişi olanlar için yeni düzenleme Türkiye'nin gündemine oturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeni emeklilik sistemi için detaylar merak ediliyor. "3600 ve 4500 gün primle emeklilik var mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, EYT sonrası emeklilik için detaylar!