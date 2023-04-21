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Haberler Galeri EYT sonrası emeklilik sistemi yenilendi! 1999 öncesi sonrası 1999 - 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı! 3600 ve 45000 günle...

EYT sonrası emeklilik sistemi yenilendi! 1999 öncesi sonrası 1999 - 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı! 3600 ve 45000 günle...

EYT düzenlemesinin yasalaşmasının ardından milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuştu. Düzenlemede prim ve yıl şartını tamamlayanlar emeklilik hakkı elde etti. EYT düzenlemesi sonrası özellikle 1999-2000 sonrası sigorta girişi olanlar için yeni düzenleme Türkiye'nin gündemine oturdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yeni emeklilik sistemi için detaylar merak ediliyor. "3600 ve 4500 gün primle emeklilik var mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte, EYT sonrası emeklilik için detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 11:21
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EYT sonrası emeklilik sistemi yenilendi! 1999 öncesi sonrası 1999 - 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı! 3600 ve 45000 günle...

Milyonların yüzünü güldüren EYT düzenlemesi sonrasında vatandaşlar emeklilik vatandaşlarına kavuştu. Kapsam dışında kalanlar ise yeni emeklilik sistemi için detayları merak ediyor. Öte yandan 1999-2000 sonrasına da kademeli emeklilik gündeme geldi. "3600-4500 gün primle kısmi emeklilik ne olacak?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, yeni emeklilik sistemi için detaylar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT sonrası emeklilik sistemi yenilendi! 1999 öncesi sonrası 1999 - 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı! 3600 ve 45000 günle...

Geçtiğimiz günlerde bu köşeden AK Parti seçim beyannamesinde özellikle annelere ve ev kadınlarına getirilecek yeni emeklilik haklarını anlatırken sosyal güvenlikte yeni bir reform ve emeklilik formülü gelebileceği gündeme geldi.

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EYT sonrası emeklilik sistemi yenilendi! 1999 öncesi sonrası 1999 - 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı! 3600 ve 45000 günle...

Özellikle EYT sonrasında sigortalı olanların emekliliğini ilgilendiren konu birçok medya kuruluşu tarafından haberleştirildi. Böylece Türkiye'de özellikle EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi.

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EYT sonrası emeklilik sistemi yenilendi! 1999 öncesi sonrası 1999 - 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı! 3600 ve 45000 günle...

Konunun biraz daha detayına girip burada öne çıkan iki önemli kritere dikkat çekelim. Önce emeklilik sisteminde özellikle kadınlar açısından gelecek yeniliklere göz atıp buradan esnek yaş modeline nasıl geçileceğine bakalım.

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EYT sonrası emeklilik sistemi yenilendi! 1999 öncesi sonrası 1999 - 2000 sonrası yeni prim gün yıl yaş şartı! 3600 ve 45000 günle...

EV KADININA FİİLİ HİZMET ZAMMI

Bilindiğği gibi bazı mesleklerde Fiili Hizmet zammı denilen yıpranma hakkı bulunuyor. Bu sayede bu meslek sahiplerinin çalışmalarına prim gün sayısı ekleniyor ve eklenen prim güan sayısına göre de yaş şartı geriye çekiliyor.