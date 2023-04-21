Dünya basını Türkiye’nin gurur gününü böyle gördü: Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor

Fatih Sondaj gemimize, Kanuni gemimizin de katılmasıyla geliştiren çalışmalar sonunda rezerv miktarımız 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz Sondaj Gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız üç boyutlu modellemeyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bir diğer saha olan Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı." İfadelerini kullandı.