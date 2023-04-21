HaberlerGaleriDünya basını Türkiye’nin gurur gününü böyle gördü: Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor
Dünya basını Türkiye’nin gurur gününü böyle gördü: Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor
Türkiye tarihinin önemli ilklerden biri, perşembe akşam saatlerinde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde gerçekleşen törende yaktığı meşale ile Karadeniz gazını resmen devreye aldı. Konutlara dağıtımı yakında başlayacak olan yerli gaz, dünya medyasında da gündeme oturdu. Uluslararası medya, Türkiye'nin en önemli projesini manşetlere taşıdı.