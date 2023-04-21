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Dünya basını Türkiye’nin gurur gününü böyle gördü: Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor

Türkiye tarihinin önemli ilklerden biri, perşembe akşam saatlerinde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde gerçekleşen törende yaktığı meşale ile Karadeniz gazını resmen devreye aldı. Konutlara dağıtımı yakında başlayacak olan yerli gaz, dünya medyasında da gündeme oturdu. Uluslararası medya, Türkiye'nin en önemli projesini manşetlere taşıdı.

Giriş Tarihi: 21.04.2023 11:40
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Dünya basını Türkiye’nin gurur gününü böyle gördü: Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor

Türkiye tarihi bir güne daha imza attı. Fatih sondaj gemisi tarafından keşfedilen Karadeniz gazının devreye alınma töreni dün gerçekleşti. Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni' gerçekleştirildi. Karadeniz doğal gazı, Başkan Erdoğan'ın Filyos'taki törende yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başladı.

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Dünya basını Türkiye’nin gurur gününü böyle gördü: Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor

İKİ MÜJDE BİRDEN

Başkan Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğalgazı ücretsiz veriyoruz" ifadelerini kullandı. Fatih Sondaj gemisi ile başlayan keşfin 710 milyar metreküpe ulaştığını hatırlatan Başkan Erdoğan, vatandaşlara iki müjde de verdi.

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Dünya basını Türkiye’nin gurur gününü böyle gördü: Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor

Başkan Erdoğan törende, "Biliyorsunuz bu projenin ilk adımını 2020 Ağustos'unda Filyos'un 175 kilometre açığındaki Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih gemimizin vurduğu sondajla almıştık. Buna bir kuyusundaki bu sondajın ön verilerimize sahada 320 milyar metreküplük olduğunu göstermiştir. Ardından ilave sondajlar bu rakam 405 milyar metre küpe yükseldi.

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Dünya basını Türkiye’nin gurur gününü böyle gördü: Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor

Fatih Sondaj gemimize, Kanuni gemimizin de katılmasıyla geliştiren çalışmalar sonunda rezerv miktarımız 540 milyar metreküpe çıktı. Yavuz Sondaj Gemimizin de sondaj filomuza katılmasının ardından uluslararası bir değerlendirme şirketine yaptırdığımız üç boyutlu modellemeyle Sakarya Gaz Sahası'ndaki gaz miktarı 652 milyar metreküp olarak tescillendi. Bir diğer saha olan Çaycuma-1 kuyusunda da 58 milyar metreküp rezerv keşfi yapıldı. Böylece Karadeniz'deki gaz rezervimiz 710 milyar metreküpe ulaştı." İfadelerini kullandı.

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Dünya basını Türkiye’nin gurur gününü böyle gördü: Türkiye dışa bağımlılıktan kurtuluyor

Türkiye'nin haneler dağıtılacak yerli gazı, dünya medyasında da gündeme oturdu. Uluslararası basın, Karadeniz gazının karaya ulaşmasını manşetten duyurdu.