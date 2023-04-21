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Haberler Galeri 32 46 55 günlük vadeli mevduat kazancı net %30 olacak! 50 bin TL'yi bankaya yatıran 32 günde kaç TL kazanır? 

32 46 55 günlük vadeli mevduat kazancı net %30 olacak! 50 bin TL'yi bankaya yatıran 32 günde kaç TL kazanır? 

Elinde nakiti olup acil nakit ihtiyacı olmayanlar için bankaların mevduat hesapları en çok tercih edilen birikim hesapları arasında yer alıyor. 32, 46, 55 günlük süre imkanı olan mevduat hesapları araştırılıyor. Her bankanın faiz oranları değişirken 50 bin TL'ye ne kadar, kazanıldığı merak ediliyor. Peki 50 bin TL'ye 32 günde kaç TL kazanılır?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 10:50
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32 46 55 günlük vadeli mevduat kazancı net %30 olacak! 50 bin TL’yi bankaya yatıran 32 günde kaç TL kazanır?

50 bin TL'ye 32 günde kaç TL kazanılır sorusunun cevabı merak ediliyor. Bankaların mevduat hesapları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar 50 bin TL ile ne kadar kazanabileceklerini öğrenmeye çalışıyor. 50 bin TL'ye 32 günde net %30 kazanç. İşte 50 bin TL'yi bankaya yatıran 32 günde kaç TL kazanır?

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32 46 55 günlük vadeli mevduat kazancı net %30 olacak! 50 bin TL’yi bankaya yatıran 32 günde kaç TL kazanır?

50 BİN TL'YE 32, 46, 55 GÜNDE NE KADAR KAZANILIR?

Akbank

32 Gün Vade

Faiz Oranı: %30

Toplam: 51.249,32 TL

46 Gün Vade

Faiz Oranı:%15

Toplam:50.897,95 TL

55 Gün Vade

Faiz Oranı:%15

Toplam:51.073,63 TL

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32 46 55 günlük vadeli mevduat kazancı net %30 olacak! 50 bin TL’yi bankaya yatıran 32 günde kaç TL kazanır?

VAKIFBANK

32 Gün Vade

Faiz Oranı:%29

Toplam: 51.207,67 TL

46 Gün Vade

Faiz Oranı:%29

Toplam:51.736,03 TL

55 Gün Vade

Faiz Oranı:%29

Toplam:52.075,68 TL

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32 46 55 günlük vadeli mevduat kazancı net %30 olacak! 50 bin TL’yi bankaya yatıran 32 günde kaç TL kazanır?

DENİZBANK

32 Gün Vade

Faiz Oranı:%28,5

Toplam:51.186,85 TL

46 Gün Vade

Faiz Oranı:%28,5

Toplam:51.706,1 TL

55 Gün Vade

Faiz Oranı:%28,5

Toplam:52.039,9 TL

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32 46 55 günlük vadeli mevduat kazancı net %30 olacak! 50 bin TL’yi bankaya yatıran 32 günde kaç TL kazanır?

HALKBANK

32 Gün Vade

Faiz Oranı: %14,75

Toplam:50.614,25 TL

46 Gün Vade

Faiz Oranı:%14,75

Toplam:50.882,98 TL

55 Gün Vade

Faiz Oranı:%14,75

Toplam:51.055,74 TL