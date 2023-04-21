32 46 55 günlük vadeli mevduat kazancı net %30 olacak! 50 bin TL'yi bankaya yatıran 32 günde kaç TL kazanır?

Elinde nakiti olup acil nakit ihtiyacı olmayanlar için bankaların mevduat hesapları en çok tercih edilen birikim hesapları arasında yer alıyor. 32, 46, 55 günlük süre imkanı olan mevduat hesapları araştırılıyor. Her bankanın faiz oranları değişirken 50 bin TL'ye ne kadar, kazanıldığı merak ediliyor. Peki 50 bin TL'ye 32 günde kaç TL kazanılır?