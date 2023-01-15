Emekli Ocak ayında mest olacak! SSK, Bağkur ve EYT'li hesabı tek tek yapıldı! Emekliye 7.436 TL ödenecek! İşte 2023 zamlı maaş listesi...

Emekli ve memurun Ocak ayında maaşlarına alacakları zam oranı netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yüzde 30 zam uygulanacak. Ocak ayından itibaren geçerli olacak zam oranı ile en düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu. Maaşlarının yüzde 4'ü, 5'i kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarında görecek. Bilindiği üzere emeklilerin maaşları Ocak ve Temmuz ayında artış yapılıyor. Peki, emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte 2023 zamlı maaş listesi...