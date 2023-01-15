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Haberler Galeri Emekli Ocak ayında mest olacak! SSK, Bağkur ve EYT'li hesabı tek tek yapıldı! Emekliye 7.436 TL ödenecek! İşte 2023 zamlı maaş listesi...

Emekli Ocak ayında mest olacak! SSK, Bağkur ve EYT'li hesabı tek tek yapıldı! Emekliye 7.436 TL ödenecek! İşte 2023 zamlı maaş listesi...

Emekli ve memurun Ocak ayında maaşlarına alacakları zam oranı netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında yüzde 30 zam uygulanacak. Ocak ayından itibaren geçerli olacak zam oranı ile en düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu. Maaşlarının yüzde 4'ü, 5'i kadar ek ödeme alan emekliler, bu tutardaki farkı da bu ay hesaplarında görecek. Bilindiği üzere emeklilerin maaşları Ocak ve Temmuz ayında artış yapılıyor. Peki, emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? İşte 2023 zamlı maaş listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.01.2023 17:58
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Emekli Ocak ayında mest olacak! SSK, Bağkur ve EYT’li hesabı tek tek yapıldı! Emekliye 7.436 TL ödenecek! İşte 2023 zamlı maaş listesi...

SON DAKİKA! Milyonlarca emekli ve memur maaşlarına Ocak 2023 zam oranı yansıtıldı. Zam oranı enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.47, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıkarken, refah payı düzenlemesiyle yüzde 30'a yükseltildi. Başkan Erdoğan, emekli ve memur maaş zam oranının yüzde 30 olarak uygulanacağının müjdesini verdi. Hal böyle olunca en düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu. İşte 2023 zamlı maaş listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli Ocak ayında mest olacak! SSK, Bağkur ve EYT’li hesabı tek tek yapıldı! Emekliye 7.436 TL ödenecek! İşte 2023 zamlı maaş listesi...

Milyonlarca emekli, dul ve yetim için Ocak zam ayı oldu. Zam oranı enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.47, memur emeklilerinin yüzde 16.48 çıkarken, refah payı düzenlemesiyle yüzde 30'a yükseltildi.

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Emekli Ocak ayında mest olacak! SSK, Bağkur ve EYT’li hesabı tek tek yapıldı! Emekliye 7.436 TL ödenecek! İşte 2023 zamlı maaş listesi...

Taban aylık da ek ödeme dahil 5 bin 500 liraya yapıldı. Emekliler, dul ve yetimler maaşlarının dışında bir de vergi iadesinin yerine gelen ek ödemeyi alıyor. Bu ek ödemenin oranı aylığın yüzde 4'ü, belirli tutarın altındakilerde ise yüzde 5'i oranında oluyor.

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Emekli Ocak ayında mest olacak! SSK, Bağkur ve EYT’li hesabı tek tek yapıldı! Emekliye 7.436 TL ödenecek! İşte 2023 zamlı maaş listesi...

Yani aylıkların yüzde 4'ü-5'i kadar bir miktar hesaplanarak ücretlerine ekleniyor. Bankaya yatan aylığın içinde ek ödeme de bulunuyor. Zam oranları bankaya yatan miktara değil, emeklinin net maaşına yansıtılıyor.

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Emekli Ocak ayında mest olacak! SSK, Bağkur ve EYT’li hesabı tek tek yapıldı! Emekliye 7.436 TL ödenecek! İşte 2023 zamlı maaş listesi...

Bunun üzerinden yeni ek ödeme hesaplanıyor. Böylece maaşa yapılan her zam ek ödeme miktarını da artırmış oluyor. Böylece emeklilerin maaşları gibi, ek ödemeleri de hem Ocak hem de Temmuz aylarında artıyor.