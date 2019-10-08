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Emekliye farklı maaş | Memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?

Ocak ayında bütün emeklilere zam yapılacak. 2 milyon memur emeklisine ise Ocak'ta çifte zam göründü. YEP'teki tahmine göre yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 1.65 enflasyon farkı olacak. Peki, bu oranlarla birlikte en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 08.10.2019 03:07 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 08:00
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Emekliye farklı maaş | Memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?

Ocak'ta tüm emeklilere zam yapılacak.

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Emekliye farklı maaş | Memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?

Memur emeklilerinin zam oranı hakem kurulu kararına göre yüzde 4 olurken, enflasyon farkı ile ikinci bir artış ihtimali de var.

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Emekliye farklı maaş | Memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?

Eğer 2019'un ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark söz konusu olacak.

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Emekliye farklı maaş | Memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?

Gerek ekonomi yönetiminin gerekse ekonomistlerin tahminleri emeklilere enflasyon farkı çıkabileceğini gösteriyor.

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Emekliye farklı maaş | Memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?

EN AZ 142 TL ARTIŞ
Yeni Ekonomi Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, yılın ikinci yarısında TÜFE yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.