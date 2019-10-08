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Emekliye farklı maaş | Memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?
Ocak ayında bütün emeklilere zam yapılacak. 2 milyon memur emeklisine ise Ocak'ta çifte zam göründü. YEP'teki tahmine göre yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 1.65 enflasyon farkı olacak. Peki, bu oranlarla birlikte en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...
Giriş Tarihi: 08.10.2019 03:07 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019 08:00
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