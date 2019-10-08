Emekliye farklı maaş | Memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak?

Ocak ayında bütün emeklilere zam yapılacak. 2 milyon memur emeklisine ise Ocak'ta çifte zam göründü. YEP'teki tahmine göre yüzde 4 zamma ilave olarak yüzde 1.65 enflasyon farkı olacak. Peki, bu oranlarla birlikte en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...