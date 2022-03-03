BİM'den sporculara özel çeşit çeşit ürünler! 4 Mart 2022 Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 4 Mart 2022 aktüel ürünler başlıyor. Cuma günü satışa çıkacak kampanyalı ürünler listesi belli oldu. BİM marketlerin bu hafta satışa çıkaracağı ürünler arasında en çok dikkat çeken ise sporcu ürünleri oldu. Spor çantasından akıllı bilekliğe, dumbelldan boks torbasına, ağırlık setinden manyetik eliptik bisiklete kadar çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM 4 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.03.2022 17:25 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 17:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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