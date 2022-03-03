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Haberler Galeri BİM'den sporculara özel çeşit çeşit ürünler! 4 Mart 2022 Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'den sporculara özel çeşit çeşit ürünler! 4 Mart 2022 Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 4 Mart 2022 aktüel ürünler başlıyor. Cuma günü satışa çıkacak kampanyalı ürünler listesi belli oldu. BİM marketlerin bu hafta satışa çıkaracağı ürünler arasında en çok dikkat çeken ise sporcu ürünleri oldu. Spor çantasından akıllı bilekliğe, dumbelldan boks torbasına, ağırlık setinden manyetik eliptik bisiklete kadar çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sayfamızda bir araya getirdik. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte BİM 4 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2022 17:25 Güncelleme Tarihi: 03.03.2022 17:25
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BİM’den sporculara özel çeşit çeşit ürünler! 4 Mart 2022 Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 4 Mart 2022 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin merakla beklenen cuma günü kampanyaları sürpriz ürünlerden oluşuyor. Haftanın merakla beklenen indirim listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte BİM 4 Mart 2022 Cuma aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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BİM’den sporculara özel çeşit çeşit ürünler! 4 Mart 2022 Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

40 Inç Full Hd Tv

• 1920x1080 HD
• 2x HDMI
• 6x6w ses çıkışı
• 1x USB
• Karasal yayınları alabilme
• Kablolu yayın yapabilme
• Dahili uydu alıcısı
• Cı modül girişi yuvası
• 16.7 milyon renk derinliği

Kumtel
Siyah Cam Ankastre Set

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BİM’den sporculara özel çeşit çeşit ürünler! 4 Mart 2022 Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Blender Seti

• Paslanmaz çelik
• 4 bıçak

Woody Kavanoz ~ 575 cc

Woody Kavanoz ~ 860 cc

  • 4
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BİM’den sporculara özel çeşit çeşit ürünler! 4 Mart 2022 Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Woody Kavanoz ~ 1130 cc

Bulaşık Seti

Paslanmaz Süzgeç

• ~ 22 cm

  • 5
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BİM’den sporculara özel çeşit çeşit ürünler! 4 Mart 2022 Cuma BİM Aktüel ürünler kataloğunda neler var?

Paslanmaz Süt Süzgeci

• ~14 cm

Kesme Panosu

Desenli Kahve Bardağı

• Farklı desenlerde

Karma Mutfak Ürünleri

• Süzgeçli badya
• Kapaklı kase