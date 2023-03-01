Depremzedelere yardım parası | Hacizler kalktı, prim borçları ertelendi! İşte kalem kalem haklarınız

DEPREM NEDENİYLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİ YATIRAMADIK, HASTANE HİZMETİNDEN YARARLANABİLECEK MİYİZ?

Primini kendi ödeyen yaklaşık 1 milyon 787 bin genel sağlık sigortalısının ödenmeyen prim borçları ile Temmuz ayına kadar oluşacak prim borçlarının ödeme tarihi de 31 Ağustos olarak güncellendi. Depremden önce vadesi geçen GSS prim borçlarına 31 Ağustos'a kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak. Sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda bir engel bulunmuyor.