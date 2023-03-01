Depremzedelere yardım parası | Hacizler kalktı, prim borçları ertelendi! İşte kalem kalem haklarınız
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 ilde Sosyal Güvenlik Kurumu, işveren ve emeklilerin hak ve alacakları üzerindeki hacizleri kaldırdı. Emekli maaş hacizleri de 31 Ağustos'a kadar ertelendi. İşte deprem bölgesinde çalışanlar, yaşamını yitirenlerin yakınları ve işverenlerin merak ettikleri bazı soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 01.03.2023
07:51 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Depremin etkilediği 11 ilde Sosyal Güvenlik Kurumu hak ve alacak hacizlerini kaldırdı. Böylece yaklaşık 252 bin e-mevduat haczi sistemden düştü. Emekli maaş hacizleri de 31 Ağustos'a kadar ertelendi. İcra takipleri durduruldu, erteleme süresince yeni icra takip dosyası açılmayacak.
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İşte deprem bölgesinde çalışanlar, yaşamını yitirenlerin yakınları ve işverenlerin merak ettikleri bazı soruların yanıtları…
DEPREMDE ZARAR GÖREN İŞLETMELERDEKİ ÇALIŞANLAR ÜCRET GARANTİ FONU'NDAN ÜCRET ALABİLİR Mİ?
Olağanüstü hal kapsamındaki illerde afet nedeniyle yıkılan, ağır ve orta hasarlı olduğu belgelenen işyerlerinde kısa çalışma uygulaması başladı. Kısa çalışma ödeneği alma koşullarını yerine getiremeyenlere de nakdi ücret desteği veriliyor. Maddi olarak çalışanın ücret alacaklarını karşılayamayacak durumda olan işverenin çalışanları ücretlerini Ücret Garanti Fonu'ndan alabilir. Çalışanların bizzat başvurması gerekiyor. Kısa çalışma kapsamına girmeyecek işyerlerinde çalışanların geleceğe dönük ücretleri için Fon etkin bir şekilde kullanılacak.
BÖLGEDEKİ İŞYERLERİNDE PRİM HİZMET BEYANNAMELERİNİ VEREN İŞVERENLER TEŞVİKLERDEN YARARLANABİLECEK Mİ?
Bu illerdeki iş yerleri bu yılın ocak, şubat ve mart aylarına ilişkin prim hizmet beyannamelerini 26 Mayıs'a kadar verenler, yasal ödeme süresi 6 Şubat'tan önce geçen borçlarını ve ertelenen prim borçlarını 31 Ağustos'a kadar ödeyenler teşviklerden yararlanabilecek.
DEPREM NEDENİYLE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİ YATIRAMADIK, HASTANE HİZMETİNDEN YARARLANABİLECEK MİYİZ?
Primini kendi ödeyen yaklaşık 1 milyon 787 bin genel sağlık sigortalısının ödenmeyen prim borçları ile Temmuz ayına kadar oluşacak prim borçlarının ödeme tarihi de 31 Ağustos olarak güncellendi. Depremden önce vadesi geçen GSS prim borçlarına 31 Ağustos'a kadar gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmayacak. Sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda bir engel bulunmuyor.