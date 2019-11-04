EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar uzun süredir yaş akdi ile ilgili bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. Görevlendirme sonrası çalışmalara başlayan Prof.Dr. Bilgin, EYT'lilerin homojen bir grup olmadığını söyledi. Bu nedenle çalışmaların uzun soluklu olacağını belirten Bilgin, "Henüz somut bir gelişme yok, işin çok başındayız" dedi. EYT'liler görevlendirmeden memnun kalırken, çalışmaların bir an önce nihayete ermesini bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na katılmak için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın, 'EYT çıkar mı?' sorusuna, "40 yaşında emekli mi edelim?" yanıtını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Kızılcahamam'da kendisine sorulan EYT sorularına, "Henüz böyle bir gündem yok" cevabını vermişti. Peki, EYT son dakika ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme yapılacak mı? EYT için konuşulan formüller neler? EYT neden önemli? Kimler EYT'den yararlanacak? İşte tüm detaylar...