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EYT son dakika ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme yapılacak mı?

EYT ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Uzun yıllar üretim ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlar, yaş şartına takılmaları nedeniyle emekli olamıyor. Yaş şartında esneklik isteyen EYT'liler taleplerini Cumhurbaşkanlığı'na ilettiler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili bir rapor hazırlanması için Prof.Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. Bilgin, uzun soluklu bir araştırma yapacağını duyururken, "Henüz somut bir gelişme yok" dedi. Başkan Erdoğan da, EYT'ye sıcak bakmadığını söyledi. Erdoğan, "40 yaşında emeklilik mi olur?" dedi. Peki, EYT çıkacak mı? EYT için bütçeden para ayrıldı mı? EYT Meclis'e gelecek mi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.11.2019 16:56 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 16:58
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EYT son dakika ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme yapılacak mı?

EYT çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar uzun süredir yaş akdi ile ilgili bir düzenleme yapılmasını bekliyor. Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. Görevlendirme sonrası çalışmalara başlayan Prof.Dr. Bilgin, EYT'lilerin homojen bir grup olmadığını söyledi. Bu nedenle çalışmaların uzun soluklu olacağını belirten Bilgin, "Henüz somut bir gelişme yok, işin çok başındayız" dedi. EYT'liler görevlendirmeden memnun kalırken, çalışmaların bir an önce nihayete ermesini bekliyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'na katılmak için Faruk Ilgaz Tesisleri'ne gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir vatandaşın, 'EYT çıkar mı?' sorusuna, "40 yaşında emekli mi edelim?" yanıtını verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Kızılcahamam'da kendisine sorulan EYT sorularına, "Henüz böyle bir gündem yok" cevabını vermişti. Peki, EYT son dakika ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme yapılacak mı? EYT için konuşulan formüller neler? EYT neden önemli? Kimler EYT'den yararlanacak? İşte tüm detaylar...

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EYT son dakika ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme yapılacak mı?

EYT'DE SON DURUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılmak için geldiği Faruk Ilgaz Tesisleri'nde vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlarla samimi diyaloglar yaşayan Erdoğan, bir vatandaşın EYT ile ilgili sorusuna da yanıt verdi.

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EYT son dakika ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme yapılacak mı?

Faruk Ilgaz Tesisleri önündeki kalabalıkta yer alan vatandaş, "Başkanım, EYT çıkar mı?" diyerek seslenince Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" dedi

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EYT son dakika ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme yapılacak mı?

Bunun üzerine, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" diyen vatandaşa Başkan Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" ifadeleriyle cevap verdi.

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EYT son dakika ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme yapılacak mı?

EYT İLE İLGİLİ NELER YAŞANDI?

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Prof.Dr. Cem Kılıç, Başkan Erdoğan'ın EYT düzenlemesi için Prof.Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiğini duyurdu.