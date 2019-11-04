EYT son dakika ne zaman çıkacak? EYT son durum nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için düzenleme yapılacak mı?
EYT ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Uzun yıllar üretim ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlar, yaş şartına takılmaları nedeniyle emekli olamıyor. Yaş şartında esneklik isteyen EYT'liler taleplerini Cumhurbaşkanlığı'na ilettiler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili bir rapor hazırlanması için Prof.Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdi. Bilgin, uzun soluklu bir araştırma yapacağını duyururken, "Henüz somut bir gelişme yok" dedi. Başkan Erdoğan da, EYT'ye sıcak bakmadığını söyledi. Erdoğan, "40 yaşında emeklilik mi olur?" dedi. Peki, EYT çıkacak mı? EYT için bütçeden para ayrıldı mı? EYT Meclis'e gelecek mi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.11.2019 16:56Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 16:58