Emekliye yüzde 5.3 zam! Ocak zammıyla birlikte...

Milyonlarca emekli Ocak zammını bekliyor. Ocak zammının ipucu Ekim enflasyonuyla geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı 4 aylık enflasyona göre % 5.31 çıktı. Memurlar ve emeklilerine ise % 03.1 enflasyon farkı oluştu. Peki, emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 04:32 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 07:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





