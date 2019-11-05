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Emekliye yüzde 5.3 zam! Ocak zammıyla birlikte...

Milyonlarca emekli Ocak zammını bekliyor. Ocak zammının ipucu Ekim enflasyonuyla geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı 4 aylık enflasyona göre % 5.31 çıktı. Memurlar ve emeklilerine ise % 03.1 enflasyon farkı oluştu. Peki, emeklinin Ocak zammı ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili bütün son dakika haber ve gelişmeler ahaber.com.tr'de...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 04:32 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 07:59
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Emekliye yüzde 5.3 zam! Ocak zammıyla birlikte...

Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor.

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Emekliye yüzde 5.3 zam! Ocak zammıyla birlikte...

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı enflasyonunu açıkladı, milyonların Ocak zammının ipuçları geldi.

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Emekliye yüzde 5.3 zam! Ocak zammıyla birlikte...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyecek.

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Emekliye yüzde 5.3 zam! Ocak zammıyla birlikte...

Maaşlara 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

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Emekliye yüzde 5.3 zam! Ocak zammıyla birlikte...

Memurlara ve memur emeklilerine ise hakem kurulu kararı doğrultusunda yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.