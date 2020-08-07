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EYT son dakika gelişmesi var mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi EYT'li milyonlarca kişi o parayı bilmiyor!
EYT son dakika gelişmesi var mı? Sorusunun cevabı her gün merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekli olma hayali ile gün sayan milyonlarca vatandaş ve uzun yıllardır SSK, SGK ve Bağkur primi ödüyor. Ancak emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Belirli düzeyde emeklilik primi ödemiş, sigortalı günü doldurmuş ve yaş şartını yerine getirenler emeklilik hakkı kazanıyor. Peki, EYT son dakika gelişmesi var mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi EYT'li milyonlarca kişi o parayı bilmiyor...
Giriş Tarihi: 07.08.2020 18:05 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 18:12
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