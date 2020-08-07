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Haberler Galeri EYT son dakika gelişmesi var mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi EYT'li milyonlarca kişi o parayı bilmiyor!

EYT son dakika gelişmesi var mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi EYT'li milyonlarca kişi o parayı bilmiyor!

EYT son dakika gelişmesi var mı? Sorusunun cevabı her gün merak edilen konular arasında yer alıyor. Emekli olma hayali ile gün sayan milyonlarca vatandaş ve uzun yıllardır SSK, SGK ve Bağkur primi ödüyor. Ancak emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Belirli düzeyde emeklilik primi ödemiş, sigortalı günü doldurmuş ve yaş şartını yerine getirenler emeklilik hakkı kazanıyor. Peki, EYT son dakika gelişmesi var mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi EYT'li milyonlarca kişi o parayı bilmiyor...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 18:05 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 18:12
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EYT son dakika gelişmesi var mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi EYT'li milyonlarca kişi o parayı bilmiyor!

EYT son dakika gelişmesi var mı? Sorusunun yanıtı uzun süredir araştırılan konular arasında yer alıyor. Emekli olamayacak vatandaşlar için SGK'dan toplu para ödemesi açıklaması geldi. Emekli olmak için gerekli gün sayısını yerine getirmiş ancak yaş şartı tutmayanlar toplu para iadesinden yararlanabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu önemli bir hak sağlıyor. Çok sayıda vatandaş tarafından tam bilinmeyen bu hak ile vatandaşlar yatırmış oldukları primleri geri alabilirler. Bu tür durumlarda ise vatandaşlara bazı haklar sunuluyor. Peki, EYT son dakika gelişmesi var mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi EYT'li milyonlarca kişi o parayı bilmiyor...

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EYT son dakika gelişmesi var mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi EYT'li milyonlarca kişi o parayı bilmiyor!

İŞTE TOPLU PARA ALMAK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Ancak bazı durumlardan dolayı bazı vatandaşlar emeklilik için gerekli olan şartları sağlayamadıklarından dolayı emeklilik hakkı elde edemiyorlar.

Bu tür durumlarda ise vatandaşlara bazı haklar sunuluyor. Vatandaşların emekli olamamaları durumunda ve gerekli koşulları sağlamaları halinde o tarihe kadar ödemiş oldukları prim paralarını alma haklkarı bulunuyor. Yazılı başvuru yapılarak alınabilen bu prim iadesi için sağlanması gereken koşullar şunlar;

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EYT son dakika gelişmesi var mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi EYT'li milyonlarca kişi o parayı bilmiyor!

* İlk koşul; Emeklilik için gerekli olan yaş şartını tamamlamış olmak.

* Emekli yaşını ve sigortalılık süresini tamamlamasına rağmen; yeterli prim günü olmadığı için emekli olamayan vatandaşlar da toplu prim iadesi için başvuru yapabilirler.

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EYT son dakika gelişmesi var mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi EYT'li milyonlarca kişi o parayı bilmiyor!

* Toplu para almak için sigortalı olarak çalışmıyor olmak yada kendi işini yapmıyor olmak şartları bulunuyor.

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EYT son dakika gelişmesi var mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi EYT'li milyonlarca kişi o parayı bilmiyor!

Bu şartları sağlayan vatandaşlar başvurularını kendi şehirlerinde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine başvurularını yapabilirler. Başvuru işlemleri şahsen ve yazılı dilekçe ile yapılıyor.