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Haberler Galeri Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek

Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılara karşı sosyal medyadan büyük destek gelmeye devam ediyor. Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız tagı binlerce destek mesajı aldı. Bakan Albayrak'a birçok milletvekili ve bakan sosyal medyadan destek çıktı.

Giriş Tarihi: 07.08.2020 15:08 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 15:15
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Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek

Türkiye'nin corona virüs sürecinde gösterdiği başarılı performansı ve salgının yarattığı ekonomik durgunluğa rağmen her geçen gün yükselen olumlu verilerini gölgelemek isteyenler yine döviz kuru üzerinden manipülasyona girişti.

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Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek

Sosyal medyada döviz ve altındaki artışı bahane ederek yeni bir saldırı kampanyası başlatan çevrelere karşı Hazine ve Maliye Berat Albayrak'a destek yağmaya devam ediyor.

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Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek

Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız tagına binlerce mesajla destek yağdı.

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Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek

Fuat Oktay- Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı

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Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek

Ömer Çelik - AK PARTİ MKYK VE MYK ÜYESİ - PARTİ SÖZCÜSÜ