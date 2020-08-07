HaberlerGaleriEkonomik saldırı kampanyasına karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek
Ekonomik saldırı kampanyasına karşı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a büyük destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik saldırılara karşı sosyal medyadan büyük destek gelmeye devam ediyor. Twitter'da açılan #BeratAlbayrakınYanındayız tagı binlerce destek mesajı aldı. Bakan Albayrak'a birçok milletvekili ve bakan sosyal medyadan destek çıktı.
Giriş Tarihi: 07.08.2020 15:08Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 15:15