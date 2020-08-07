07 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İkinci el için flaş gelişme! İkinci el 2020 fiyatları düşecek mi? Opel, Renault, Dacia, Fiat....

İkinci el için flaş gelişme! İkinci el 2020 fiyatları düşecek mi? Opel, Renault, Dacia, Fiat....

İkinci el 2020 fiyatları düşecek mi? Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinden en çok etkilenen alanlar arasında otomotiv sektörü yer alıyor. Araba sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, sıfır arabaların ne zaman ülkeye gireceğini merak ediyor. Sıfır araçların gelmemesi ve ikinci el fiyatlarının tavan yapması sonrasında ÖTV beklentisi oluşturuyor. Peki, İkinci el 2020 fiyatları düşecek mi? Opel, Renault, Dacia, Fiat....

Giriş Tarihi: 07.08.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 19:19
  • 1
  • 9
İkinci el için flaş gelişme! İkinci el 2020 fiyatları düşecek mi? Opel, Renault, Dacia, Fiat....

İkinci el 2020 fiyatları düşecek mi? Opel, Renault, Dacia, Fiat fiyatları ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Araba almak için ekonomisini zorlayan binlerce vatandaş, sıfır arabaların geleceği tarihi ve ÖTV indiriminin gelmesini bekliyor. Sıfır araçların gelmesi sonrasında ikinci el piyasasının normale dönmesi bekleniyor. Peki, İkinci el 2020 fiyatları düşecek mi? Opel, Renault, Dacia, Fiat....

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
İkinci el için flaş gelişme! İkinci el 2020 fiyatları düşecek mi? Opel, Renault, Dacia, Fiat....

İkinci el araba fiyatları düşer mi?

Uzmanlar tarafından araç bulunurluğunun artacağı ve fiyatların normal seyrine geleceği tarih olarak Eylül ayı işaret ediliyor. Fiyat dengelenmesinin Eylül ayını bulabileceği konuşulurken ülke dinamikleri nedeniyle kesin bir durumdan bahsetmek de mümkün olmuyor.

  • 3
  • 9
İkinci el için flaş gelişme! İkinci el 2020 fiyatları düşecek mi? Opel, Renault, Dacia, Fiat....

2. el araba ne zaman alınır 2020?

2. el araba ne zaman alınır sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için Kınık; sıfır araba üretilmediği için olayların bu şekilde hızlı geliştiğini belirtti. Ancak ikinci el ve sıfır araba fiyatları düşer mi 2020 yılı için halen daha belirsizliğini koruyan sorular arasında yer alıyor. Kınık, sıfır arabalar üretildikten sonra piyasaların biraz daha oturacağını düşünüyor. Şu an araba alınır mı 2020 konusunda olumlu bir yanıt arayanların en ucuz araç fiyatı olarak 100.00 TL üstündeki rakamlarla karşılaşacağı belirtiliyor

  • 4
  • 9
İkinci el için flaş gelişme! İkinci el 2020 fiyatları düşecek mi? Opel, Renault, Dacia, Fiat....

2020 AĞUSTOS AYI EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ!

İşte Türkiye'de satış yapan markaların Ağustos ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda... Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan Ağustos fiyatları aşağıdadır. Diğer modellerin fiyatları geldikçe güncelleme yapılacaktır.

HONDA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Civic Sedan1.6L Dream 2020 Ağustos ayı fiyatı 197.600

Honda Civic HB 1.5L Sport 2020 Ağustos ayı fiyatı 209.400

Honda Civic Type R GT 2020 Ağustos ayı fiyatı 500.000

Yeni CR-V 1.5 L Elegance 2020 Ağustos ayı fiyatı 314.000

Yeni HR-V 1.5L Exculusive 2020 Ağustos ayı fiyatı 256.00

.

  • 5
  • 9
İkinci el için flaş gelişme! İkinci el 2020 fiyatları düşecek mi? Opel, Renault, Dacia, Fiat....

DACİA 2020 AĞUSTOS AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI

Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 2020 Ağustos ayı fiyatı 145.100

Stepway Turbo 90 bg Easy-R 2020 Ağustos ayı fiyatı 127.100

Ambiance Turbo 90 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 118.400

Laureate 1.5 Blue dCi 95 bg - 5 Koltuklu 2020 Ağustos ayı fiyatı 169.700

Ambiance 1.5 dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 126.900

Ambiance 1.5 Bmue dCi 95 bg 2020 Ağustos ayı fiyatı 112.900