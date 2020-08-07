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İkinci el için flaş gelişme! İkinci el 2020 fiyatları düşecek mi? Opel, Renault, Dacia, Fiat....
İkinci el 2020 fiyatları düşecek mi? Tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi sürecinden en çok etkilenen alanlar arasında otomotiv sektörü yer alıyor. Araba sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaş, sıfır arabaların ne zaman ülkeye gireceğini merak ediyor. Sıfır araçların gelmemesi ve ikinci el fiyatlarının tavan yapması sonrasında ÖTV beklentisi oluşturuyor. Peki, İkinci el 2020 fiyatları düşecek mi? Opel, Renault, Dacia, Fiat....
Giriş Tarihi: 07.08.2020 19:13 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 19:19
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