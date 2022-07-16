EYT son dakika bugün ne oldu? 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT ile emeklilik bekleyen vatandaşlar, düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırıyor. Birkaç formül üzerinde durulan EYT konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde komisyon kuruldu. EYT'de son durum merak ediliyor. Peki, EYT'de bugün ne oldu? 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler...