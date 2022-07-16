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Haberler Galeri EYT son dakika bugün ne oldu? 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak?

EYT son dakika bugün ne oldu? 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. EYT ile emeklilik bekleyen vatandaşlar, düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırıyor. Birkaç formül üzerinde durulan EYT konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde komisyon kuruldu. EYT'de son durum merak ediliyor. Peki, EYT'de bugün ne oldu? 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2022 12:32
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EYT son dakika bugün ne oldu? 2022’de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak?

EYT son dakika bugün ne oldu? Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yıl bitmeden EYT düzenlemesinin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirilirken, EYT bekleyen vatandaşlar nasıl bir düzenleme yapılacağını araştırıyor. EYT hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT bugün ne oldu? 2022'de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT son dakika bugün ne oldu? 2022’de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak?

2022'DE EYT ÇIKACAK MI?

EYT konusunda çalışmaların yıl sonunda tamamlanarak düzenlemenin kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Söz konusu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT'nin 2023'te geçerli olması düşünülüyor.

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EYT son dakika bugün ne oldu? 2022’de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak?

EYT İLE EMEKLİLİK HESAPLAMA NASIL OLACAK?

EYT için 5 adımlı yol haritası bulunuyor. Emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayıp yaş bekleyen vatandaşlar için yapılacak çalışmalarda yol haritası belirleniyor. Ortaya çıkacak formül ile ilgili çalışma sürüyor. Konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma devam ederken 5 adımda tamamlanacak bir rota da çizildi.

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EYT son dakika bugün ne oldu? 2022’de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak?

1-KİMLERİN YARARLANACAĞI TESPİT EDİLECEK

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, yasanın çerçevesi oluşturulurken öncelikle kapsam belirlenecek. Böylece kimlerin hak sahibi olacağının tespiti yapılacak. Bu sayede yasa çıkar çıkmaz hemen emeklilik hakkı kazanacakların sayısı da ortaya çıkacak. Genel çerçeveye bakıldığında EYT'li grubu 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalılar oluşturuyor.

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EYT son dakika bugün ne oldu? 2022’de EYT çıkacak mı? EYT ile emeklilik hesaplama nasıl olacak? EYT kimleri kapsayacak?

Bu tarihten önce sigortalı olanlar için yaş dışında erkeklerde 25, kadınlarda ise 20 yıl sigortalılık süresi şartı var. Ancak bu tarihten önce Emekli Sandığı'na girmiş ya da Bağ-Kur'lu olmuş EYT'liler de mevcut. Bu tarihten önce SSK'lı olmuş şu anda memur olanlar, primi eksik bulunanlar, farklı kurumlardan prim biriktirenler de bulunuyor. Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilerek kapsamlı bir çalışma yapılacak.