16 Temmuz 2022, Cumartesi
Benzin indirimi son dakika: 17 Haziran'da benzine indirim var mı? Motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
Son dakika... Benzine indirim var mı? Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle Brent petrol fiyatında aşağı-yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Petrol fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da dalgalanma yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde akaryakıtta yaşanan indirimlerin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Peki, 17 Haziran'da benzine indirim var mı? Motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 16.07.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 15:31
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