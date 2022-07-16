Benzin indirimi son dakika: 17 Haziran'da benzine indirim var mı? Motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mart ayından bu yanan en düşük seviyeyi gören petrolün, 100 doların altına düşmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim yaşandı. Bu gelişmelerin ardından benzin fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, 17 Haziran'da benzine indirim var mı? Motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...