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Haberler Galeri Benzin indirimi son dakika: 17 Haziran'da benzine indirim var mı? Motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzin indirimi son dakika: 17 Haziran'da benzine indirim var mı? Motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika... Benzine indirim var mı? Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle Brent petrol fiyatında aşağı-yukarı yönlü hareketlilik yaşanıyor. Petrol fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da dalgalanma yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde akaryakıtta yaşanan indirimlerin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Peki, 17 Haziran'da benzine indirim var mı? Motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 16.07.2022 15:31
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Benzin indirimi son dakika: 17 Haziran’da benzine indirim var mı? Motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzin fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Mart ayından bu yanan en düşük seviyeyi gören petrolün, 100 doların altına düşmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim yaşandı. Bu gelişmelerin ardından benzin fiyatlarında indirim yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, 17 Haziran'da benzine indirim var mı? Motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzin indirimi son dakika: 17 Haziran’da benzine indirim var mı? Motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

19 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarında 96 kuruş indirim bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

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Benzin indirimi son dakika: 17 Haziran’da benzine indirim var mı? Motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

16 Temmuz İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 23.67 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 25.43 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.03 TL

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Benzin indirimi son dakika: 17 Haziran’da benzine indirim var mı? Motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

16 Temmuz Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 23.78 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.52 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.05 TL

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Benzin indirimi son dakika: 17 Haziran’da benzine indirim var mı? Motorin mazot, LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?

16 Temmuz İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 23.78 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.54 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.73 TL