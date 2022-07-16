16 Temmuz 2022, Cumartesi
e-Devlet KYK borcu sorgulama: KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi borcu af var mı, siliniyor mu? SON DAKİKA HABERLER
KYK borçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kredi borcu ödemeleri konusunda zorlanan öğrenciler, nasıl bir düzenleme yapılacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, kredi borçları hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından "KYK borçları silinecek mi?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi borcu af var mı, siliniyor mu? e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 16.07.2022 12:09
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