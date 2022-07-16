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Haberler Galeri e-Devlet KYK borcu sorgulama: KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi borcu af var mı, siliniyor mu? SON DAKİKA HABERLER

e-Devlet KYK borcu sorgulama: KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi borcu af var mı, siliniyor mu? SON DAKİKA HABERLER

KYK borçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Kredi borcu ödemeleri konusunda zorlanan öğrenciler, nasıl bir düzenleme yapılacağını merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, kredi borçları hakkında yeni açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından "KYK borçları silinecek mi?" gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi borcu af var mı, siliniyor mu? e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.07.2022 12:09
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e-Devlet KYK borcu sorgulama: KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi borcu af var mı, siliniyor mu? SON DAKİKA HABERLER

Son dakika... KYK borçları silinecek mi? Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan öğrenim kredisi kullanan öğrenciler, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödemeye başlıyorlar. Kredi ödemeleri konusunda son günlerde bazı sorular gündeme geldi. Kredi borçlarının silinip silinmeyeceği ya da yapılandırma olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürerken, konu hakkında açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmer Kasapoğlu'ndan geldi. Peki, KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi borcu af var mı, siliniyor mu? e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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e-Devlet KYK borcu sorgulama: KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi borcu af var mı, siliniyor mu? SON DAKİKA HABERLER

E-DEVLET KYK BORCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e-Devlet sitemi üzerinde yer alan "Öğrenim / Katkı Kredisi Geri Ödeme Sorgulama" sayfası üzerinden kredi borçları sorgulanabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayarak doğrudan e-Devlet KYK borcu sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET KYK BORCU SORGULAMA EKRANI...

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e-Devlet KYK borcu sorgulama: KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi borcu af var mı, siliniyor mu? SON DAKİKA HABERLER

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

Bakan Kasapoğlu, katıldığı bir televizyon programında KYK kredi borcu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız dün bununla ilgili açıklama yaptılar. Genç odaklı siyasetimiz devam edecek. Biz özellikle gençlerimizin fırsat eşitliği noktasında biliyorsunuz her ilde bir üniversite var. Bazı illerde daha fazla var.

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e-Devlet KYK borcu sorgulama: KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi borcu af var mı, siliniyor mu? SON DAKİKA HABERLER

Türkiye'de burs sistemini büyükşehir belediye başkanıyken gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse onu koyduk. Faize en karşı olan biziz. Bu anlamda bu faiz uygulaması değildir. Burada 351 sayılı Fiyat Endeksi ile ilgili bir uygulama. 12 ay burs ve kredi veriyoruz.

Hiçbir konjektüre öğrencimizi kurban etmeyiz. Çalışmalarımız hazır, her şey hazır. Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası gençlerimizle ilgili açılımları açıklayacaklar"

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e-Devlet KYK borcu sorgulama: KYK borçları silinecek mi? 2022 KYK kredi borcu af var mı, siliniyor mu? SON DAKİKA HABERLER

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bayram tatilinin ardından ilk Kabine Toplantısı 18 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştirilecek. KYK kredi borçları ile ilgili çalışma 18 Temmuz'da açıklanacak.